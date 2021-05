Meteorolog Zoran Vakula javlja u prognozi za HRT da se vrijeme u Hrvatskoj vjerojatno neće stabilizirati sve do pred kraj svibnja

Pretežno sunčano vrijeme, kakvo će diljem Hrvatske biti od subote do drugog dijela utorka, prošlih tjedana, tako dugotrajno, nije baš bilo često, javlja Zoran Vakula u prognozi vremena za HRT. Tijekom vikenda jutra će biti razmjerno svježa pri tlu mjestimice uz mogućnost slabog mraza u kontinentalnom području, osobito u gorju, a ponegdje će biti i kratkotrajne magle.

Na Jadranu će u prvom dijelu subote puhati često jaka bura, lokalno i s olujnim udarima. I dnevna će temperatura zraka u subotu biti niža od prosječne za početak svibnja, a od nedjelje osjetno viša pa će početkom novoga tjedna nekima djelovati kao da je ljeto, osobito na kopnu.

Uz jugozapadnjak, na Jadranu i jugo, tijekom utorka će biti sve nestabilnije, uz mjestimične pljuskove najprije na sjevernom Jadranu i u gorju, do kraja dana moguće i još ponegdje, a u srijedu je velika vjerojatnost za diljem Hrvatske novu promjenu vremena – pljuskove, grmljavinu i pad temperature, najprije dnevne, u drugom dijelu tjedna i noćne i jutarnje. Ostvare li se trenutačno najvjerojatnije prognoze – diljem Hrvatske stabilnog i suhog vremena neće biti sve do posljednjeg svibanjskog desetodnevlja, prognozirao je Vakula.

U subotu sunčanije, ali većinom svježije

Subota će na istoku Hrvatske biti većinom sunčana, ali rano ujutro u Posavini i Podunavlju još će biti umjereno do znatno oblačno. Vjetar slab, prijepodne na istoku i umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura oko 5 °C, a danju do 18 °C, javlja za HRT u detaljnijoj prognozi Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Malo niža temperatura bit će u središnjoj Hrvatskoj. Uz većinom slab vjetar prevladavat će sunčano. Ujutro je mjestimice moguća kratkotrajna magla, a sredinom dana povremeno umjerena naoblaka.

U gorju i na sjevernom Jadranu većinom sunčan, no ujutro će još prolazno biti više oblaka, duž obale uz umjerenu do jaku buru, a u unutrašnjosti gdjegod i uz mraz pri tlu te kratkotrajnu maglu u kotlinama. Prema sredini dana bura će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 15 °C u gorju do 21 °C na otocima.

Dalmacija sunčana, a nebesko plavetnilo povremeno će krasiti visoki koprenasti oblaci. Ujutro će puhati umjerena, na sjevernom dijelu ponegdje i jaka bura, zatim slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15 °C. Najviša između 20 i 23 °C.

Gotovo jednake vremenske prilike bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, no jutro će biti malo oblačnije. Uz većinom sunčano vrijeme temperatura će s jutarnjih od 11 do 14 °C, poslijepodne porasti do 22 °C.

Do utorka poslijepodne stabilno

Na Jadranu nedjelja sunčana i tiha. U ponedjeljak će zapuhati umjereno jugo s kojim će u utorak početi stizati oblaci, osobito na sjeverni Jadran, gdje će popodne biti i kiše. Temperatura u porastu.

I na kopnu toplije, no nedjeljno će jutro biti razmjerno svježe. Uz umjeren jugozapadni i južni vjetar od ponedjeljka će i jutarnja temperatura zraka biti u porastu. Nakon većinom sunčanoga kraja vikenda i početka radnoga tjedna, u utorak porast naoblake sa zapada, a prema večeri i kiša ponegdje u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Bura, skliski i mokri kolnici

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između naplatne postaje Zagreb – istok i čvora Rugvica u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat pa HAK upozorava vozače na pojačan oprez. Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica i Paški most zbog bure otvoreni su samo za osobna vozila.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I.i II. skupina vozila). Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvora Kikovica i tunel Tuhobić vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj, Slavoniji i Baranji, Lici i Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju. Mjestimice u unutrašnjosti ima i magle. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U pomorskom prometu nema poteškoća.