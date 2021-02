DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA POSTROŽUJE MJERE: ‘U crvenoj smo zoni, morali smo to napraviti’

Ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Mato Lakić istaknuo je kako se ubrzano povećava broj zaraženih, posebno u Konavlima

Županijski stožer civilne zaštite zatražio je od Nacionalnoga da se za grad Dubrovnik i općine Ston, Dubrovačko primorje, Župu dubrovačku i Konavle ne popuštaju mjere već zbog nepovoljne epidemiološke situacije postrože, rečeno je na konferenciji za novinare u petak u Dubrovniku.

Postrožene mjere, koje će vrijediti od 1. do 13. ožujka, uključuju zabranu održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 15 osoba (dosad ograničenje do 25), a na privatnim okupljanima i svečanostima može biti prisutno najviše do osam osoba iz najviše dva različita kućanstva (prije do deset). Poslodavcima se preporučuje organizacija rada od kuće, odnosno u smjenama te uvođenje kliznog radnog vremena gdje god je takva organizacija rada moguća, a stožerima jedinica lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije nalaže se provoditi pojačani nadzor mjera.

Ubrzano se povećava broj zaraženih

Ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Mato Lakić istaknuo je kako se ubrzano povećava broj zaraženih, posebno u Konavlima.

Kumulativno 14-dnevna incidencija je u Konavlima narasla sa 1108 na 2565, što je povećanje od 130 posto. U Župi dubrovačkoj je u istom razdoblju zabilježen je rast sa 360 na 912, što je 150 posto, rekao je Lakić. U Dubrovniku je zabilježeno povećanje od 44 posto.

U Dubrovačkom primorju incidencija je porasla sa 184 na 461 a u Stonu sa 40 na 121. “Usporedbe radi na razini Dubrovačko-neretvanske županije to je porast od 71 posto, s 309 na 529”, rekao je i dodavši kako su brojke na Korčuli i Neretvi ipak puno niže.

Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić je rekao kako osim brige za zdravlje sugrađana treba voditi računa i o pripremi turističke sezone.

Bolnica je opterećena

„Povećan broj zaraženih opterećuje dubrovačku bolnicu i zato smo odlučili zatražiti postroženje. U crvenoj smo zoni, daleko od žute kao i zelene koja nam je potrebna za pripremu sezone”, naglasio je Dobroslavić.

Načelnik županijskog stožera civilne zaštite Joško Cebalo pozvao je na razumijevanje jer su nove mjere nužne kako bi se sačuvali životi i osigurali uvjeti za turističku sezonu.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković rekao je kako su se svi lokalni čelnici složili s novom odlukom stožera.

“Jasno mi je da su se građani umorili od socijalnog distanciranja i svega što nosi covid. Vjerojatno će na ovakve odluke biti puno kritika.

Priprema za turističku sezonu

Moramo se pripremiti za turističku sezonu“, izjavio je Franković.

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić istaknuo je kako ne misli da su se Konavljani nešto drugačije ponašali.

“Malo mi je čudno sve. Je li ovo neki novi soj virusa možda, ne znam, to mora struka dati odgovor”, rekao je načelnik Lasić.

Načelnik Općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić istaknuo je kako se i toj općini dogodio blagi skok.

„Zamolio bih građane da ne idu drugamo, gdje će se možda popuštati mjere, i da smanje kretanje kako se bolest ne bi nastavila širiti”, rekao je Knežić.