DOKTOR IZ OBROVCA PRIZNAJE: ‘Shvatio sam da nisam baš dobro. Na bolovanju sam. Ne želim se liječiti’

Nekada omiljeni liječnik u Obrovcu progovorio o svojim problemima

Dok se zemlja zgraža na ordinacijom u Obrovcu, prije svega time što država tek sada reagira, brojni mještani i pacijenti su stali u obranu nekada omiljenog doktora Gorana Jusupa, a sada je o svojim problemima progovorio i sam dr. Jusup.

Ljudi s kojima je bio na prvoj liniji borbe su već govorili o ratinim danima dr. Jusupa, hvaleći njegovu požrtvovnost, a sada je o svom angažmanu progovorio i sam liječnik.

DRUGA STRANA PRIČE: ‘Dr. Jusup je na leđima nosio ranjene preko Velebita, pod punom vatrom i raketiranjem’

‘Vidiš da ne možeš ništa’

“Vrlo davno je to bilo na Velebitu i u Bosni poviše Drvara, kamo smo išli kao postrojba. Dolaziš, a cijelo je polje mrtvo, samo leže mrtvi. Netko jaukne, netko viče: ‘Doktore, brzo!’. Dođeš do njega da mu pomogneš, vidiš da ne možeš ništa napraviti jer hitno mora u bolnicu. A kako u bolnicu kad te avioni nadlijeću, a granate padaju po nama?! Tuku po nama. To je užas, užas, pravi užas…” opisao je dr. Jusup. koji na prvoj crti bojišnice bio u sklopu 112. brigade, a prije toga u Starigradskoj satniji.

Otkazan ugovor, ali tuži HZZO

Nakon emisije Provjereno koja je šokirala naciju stanjem u njegovoj ordinaciji, poslana je inspekcija, te mu je otkazan ugovor. Iako mu traje do 30. travnja, dr. Jusup je odlučio otići na bolovanje, jer svjestan svojih zdravstvenih problema.

“Shvatio sam da nisam baš dobro. Na bolovanju sam. Ne želim se liječiti jer je multipla skleroza neizlječiva bolest. Razočarao sam se. Više nemam volje ni stan čistiti. Ja sam to sve sam održavao i čistio, kao i obiteljsku kuću u Starigrad Paklenici” rekao je za 24sata. Ipak, najavio je da će tužiti HZZO.