Na zagrebačkom Jarunu zadnjih je mjeseci radno. Tamo su, naime, od početka veljače u tijeku radovi na uređenju kolnika i biciklističke staze na Aleji Matije Ljubeka, koji su prema prvim najavama trebali završiti do 1. travnja ove godine.

Prije nekoliko dana, portal Net.hr doznao je i pisao da radovi još uvijek nisu završeni te da su, kako su nam kazali dobro upućeni izvori, radovi neko vrijeme stajali danima.

Upit o završetku radova poslali smo Zagrebačkom holdingu, iz kojeg su nam kazali da su na uređenju Aleje Matije Ljubeka trenutačno u tijeku pripremni radovi nakon kojih će se nastaviti asfaltiranje i uređenje kolnika.

"Radovi se izvode sukladno dinamičkom planu po fazama te po završetku pojedine faze prelazi se na sljedeću", rekli su nam.

Iako je prvotno bilo najavljeno da bi radovi trebali završiti 1. travnja, oni će, kako doznajemo iz Holdinga, završiti tek potkraj ovog mjeseca. "S obzirom na to da dinamika uređenja ovisi o trenutačnoj fazi radova i vremenskim uvjetima, planirani završetak radova je do kraja tekućeg mjeseca“, rekli su nam.

Demantirali navode o 'tihom štrajku'

U međuvremenu se u kuloarima počelo šuškati da radovi nisu završeni zbog "tihog štrajka radnika Zagrebačkih cesta", koji su, kako smo čuli, navodno bili nezadovoljni "jer im je ukinut dodatak za uvjete rada". Iz Zagrebačkog holdinga za Net.hr su demantirali informaciju i o tihom štrajku i o ukidanju spomenutog dodatka.

"Zagrebački holding i predstavnici Sindikata potpisali su 27. ožujka 2023. godine dodatak Kolektivnom ugovoru koji se odnosi na vrednovanje radnih mjesta u Društvu. Novim vrednovanjem radnih mjesta istaknuta je važnost komunalnih poslova koji čine srce poslovanja Zagrebačkog holdinga kao i njihova izloženost težim uvjetima rada", kazali su nam.

"Vjerujemo da će novi model i uspostavljena ujednačenost i pravednost vrednovanja složenosti poslova pridonijeti zadovoljstvu naših radnika, većoj atraktivnosti radnih mjesta te da će navedeno rezultirati boljom kvalitetom usluga za naše građane. Slijedom, informacija koju navodite je netočna. Djelatnici Podružnice Zagrebačke ceste nisu u tihom štrajku, niti im je ukinut dodatak na uvjete rada", odgovaraju na upit Net.hr-a iz Zagrebačkog holdinga.

Nigdje obavijesti o produžetku

S cijelom situacijom nikako nisu zadovoljni ugostitelji na Jarunu, koji smatraju da je cijela situacija jako neozbiljna. "Niti na jednoj stranici ne piše da se produžuju radovi, a pisalo je da će se 1. travnja sve otvoriti", rekao nam je jedan dobro upućeni sugovornik s kojim smo razgovarali o ovoj situaciji.

"Što je tu sporno, ne znam. Strojeva nema, niti jednog. Na Jarunu su praktički tri radnika, a bilo ih je valjda 500", dodaje.

Ugostitelji i sada rade, no problem je, kako kažu, što je sve zatvoreno i ljudi ne mogu ući s automobilima, a tu gdje su radovi, pješaci ne smiju prolaziti. "Gubimo svi jako puno. To je počelo 8. veljače, do 1. svibnja, to su skoro tri mjeseca", kaže nam naš sugovornik, dodajući da je zadnja obavijest koju su dobili ona da su radovi do 1. travnja.

"Neozbiljno je što nigdje nisu naveli da se radovi produžuju. Nas i korisnici, rekreativci i svi pitaju što je više s tim radovima. Sada ta cesta tamo stoji, pola je asfaltirano, pola nije", zaključuje.