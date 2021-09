Zbog dvostrukog oporezivanja radnika migranata Hrvatski sindikat radnika migranata namjerava se žalbom obratiti Hrvatskom saboru, najavio je u petak predsjednik sindikata Franjo Lazar.

Zbog poreznih rješenja i rješenja o ovrsi koji stižu na adrese radnika koji rade u Austriji u travnju je osnovan Hrvatski sindikat radnika migranata sa sjedištem u Varaždinu.

Predsjednik sindikata Franjo Lazar izjavio je Hini da su se morali ujediniti kako bi se borili protiv takvog oblika nepravde. Podsjetio je da između Hrvatske i Austrije postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za sve koji više od 183 dana u godini borave izvan Hrvatske, s poslodavcem, dohotkom i plaćanjem poreza u Austriji.

'Događa se samo u Varaždinskoj županiji'

"Dodatno piše da ako Porezna uprava smatra da nisi u Austriji više od 183 dana može oporezovati razliku. To se događa samo u Varaždinskoj županiji, u Međimurskoj nemamo niti jedan slučaj, u ostalim županijama se mogu izbrojiti na prste", rekao je Lazar.

"Porezna ne zove, nego preko potraživanja drugih dokumenata vreba na radnike migrante. Dolaze rješenja na ovrhe na kuće, cifre su od 100.000 do 250.000 kuna, a ti ljudi su već platili porez u Austriji", tvrdi predsjednik sindikata.

Čak 48 tisuća Hrvata radi u Austriji

Lazar navodi da je između 45.000 i 48.000 Hrvata zaposleno u Austriji, a tjedno im se javlja 30 do 50 radnika zbog učlanjena u sindikat i rješavanja problema dvostrukog oporezivanja. Do kraja godine očekuje do tisuću članova.

"Pozivamo na učlanjenje sve radnike migrante i one koji su dobili porezno rješenje da se učlane do 15. listopada, kako bi im sindikat osigurao pravnu zaštitu", rekao je Lazar.

'Svatko donese barem 20 tisuća eura godišnje'

Napominje da kao tjedni migranti zarađen novac donose u Hrvatsku.

"Četiri do pet tisuća nas putuje preko graničnog prijelaza Šentilj u Austriju. Svatko donese barem 20.000 eura godišnje, dakle oko 100 milijuna eura Hrvatsku", kaže Lazar.

Najavio je da će zbog zaštite pravde krenuti prema Hrvatskom saboru kojem će uputiti žalbu zbog dvostrukog oporezivanja radnika migranata, kako bi se problem napokon počeo rješavati.