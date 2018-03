DOKUMENT ZBOG KOJEG SU U SABORNICI PROVELI NOĆ: HDZ i SDP postigli dogovor oko novog Poslovnika?

Nakon što su oporbeni zastupnici, kako bi odgodili raspravu o novom Poslovniku, probdjeli noć u sabornici, a potom na Poslovnik iznijeli i 522 amandmana, čini se da su se s HDZ-om dogovorili oko nekih spornih točaka.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nastavlja svoju sjednicu raspravom o više od 500 amandmana pristiglih na prijedlog novog saborskog Poslovnika s obzirom na to da je na prošloj sjednici uspio raspraviti njih tek desetak posto.

Tako ni ovog petka neće biti glasovanja o Poslovniku, međutim neslužbeno se doznaje da su postignuti dogovori između oporbe i vladajućih oko nekih spornih točaka.



Naime, oporba između ostalog traži i zadržavanje jutarnje stanke u 9.30 sati, istu duljinu trajanja replika te da se oporbeni zakonski prijedlozi koji se na dnevnom redu nalaze više od 30 dana, na zahtjev 20 zastupnika moraju raspraviti u roku od osam dana.

N1, neslužbeno doznaje da bi stanke bile u uobičajenom terminu samo srijedom dok bi četvrtkom i petkom bile popodne. Naime, SDP želi da svaki dan ostanu ujutro dok HDZ pristaje samo na srijedu. Također, SDP traži da oporbeni zahtjevi u roku od osam dana dođu na dnevni red ako to potpiše 20 zastupnika, na što HDZ pristaje, ali ako donesu 30 potpisa.

Most i Živi zid nisu zadovoljni. Most nije za to da predsjednik odbora ne može sam sazvati tematsku sjednicu odbora nego po novom mora imati potporu većine zastupnika tog odbora.

Pregovori su i dalje u tijeku i oporba se nada da će možda uspjeti ispregovarati još koji zahtjev, a u tom slučaju odustat će od nekih drugih amandmana.