Hrvatska posljednjih nekoliko dana bilježi vidljiv porast dnevnog broja novih zaraza koronavirusom, tako je jučer zabilježeno 677 novih slučajeva. Broj aktivnih slučajeva popeo se, s jučerašnjim danom, na 2.951, a na bolničkom se liječenju nalazi 356 pacijenata, od čega se njih 46 liječi pomoću respiratora.

Od posljedica koronavirusa jučer su u Hrvatskoj preminule četiri osobe. Premda bez smrtnih slučajeva, Primorsko-goranska županija također bilježi dnevnik skok zaraza – s jučerašnjom brojkom od 28 novih slučajeva zaraze, broj aktivnih slučajeva u toj županiji povećao se na 135.

Glavni županijski epidemiolog iz Nastavnog zdravstva za javno zdravstvo PGŽ, dr. Dobrica Rončević, jučerašnji je porast dnevnih brojki zaraze ocijenio "skokovitim“.

'Tinja četvrti val'

"Otkako kod nas tinja četvrti val, možemo reći da smo u protekla dva tjedna bilježili blagi porast novih slučajeva, no 28 novih slučajeva u jednom danu je skokovit porast dnevnih brojki. Porast je u skladu s trendovima i moram reći da se, nažalost, brojke u bliskoj budućnosti neće popravljati“, rekao je Rončević za Novi list.

Upozorio je kako će se porast dnevnih brojki s vremenom odraziti i na porast broja hospitaliziranih. U riječkom KBC-u jučer se, kao i dan ranije, liječilo 17 bolesnika, od kojih je jedna osoba bila na respiratoru.

Od početka lipnja, odnosno razdoblja u kojem je zaraza potaknuta trenutno dominantnim, delta sojem virusa, među zaraženim osobama PGŽ zabilježila je oko šest posto cijepljenih osoba kojima je potvrđen covid-19. U pravilu, te osove imale su blaže oblike bolesti i nisu zahtijevale hospitalizaciju. Među petero umrlih osoba iz PGŽ-a od početka četvrtog vala epidemije nema ni jedne cijepljene osobe.

Trebalo bi razmatrati strože mjere...

Rončević očekuje da će PGŽ uspješno završiti turističku sezonu, ali i da će, govoreći o epidemiološkoj slici, zadržati status zelene regije. Ističe pak da bi uskoro trebalo početi razmatrati o strožem pridržavanju mjera i uvođenju rigoroznijih s dolaskom jeseni.

"To su odluke koje treba planirati na nacionalnoj razini, no moram reći da smo ovakvog skoka dnevnih brojki mogli biti pošteđeni da smo se cijepili u većem obuhvatu. Iz naše statistike je vidljivo da se cijepljeni rijetko nađu među zaraženim osobama, a pogotovo kad je riječ o hospitalizacijama zbog covida-19“, istaknuo je Rončević.

Necijepljenima je poručio da se svjesno odriču civilizacijskih prednosti iz posve iracionalnih razloga te da svojom odlukom utječu na kvalitetu života svih ostalih.

O porastu dnevnog broja zaraženih

Iako je Hrvatska jučerašnje dnevne brojke prošle godine dosegnula tek u listopadu, a bile su uvertira u mjesece koji su uslijedili gdje se bilježilo i po nekoliko tisuća dnevnih zaraza, Rončević smatra da neće uslijediti sličan scenarij.

"Ponajprije, u odnosu na prošlu jesen kada smo dnevno testirali između 500 i 700 osoba, danas testiramo puno više, pa je samo današnji broj testiranih veći od tri puta u odnosu na prosjek od prošle jeseni. Povećan broj testiranja također možemo promatrati kao jedan od razloga zbog kojih na dnevnoj razini imamo veći broj novih slučajeva.

Drugi razlog zbog kojeg ne trebamo očekivati scenarij jednak onome prošle jeseni, jest cjepivo i osobe koje su cijepljenje te koje, ako se i zaraze, prolaze s blažom kliničkom slikom. Zbog toga računamo na svojevrsnu disproporciju između broja zaraženih i hospitaliziranih u odnosu na prošlu jesen i zimu“, pojasnio je Rončević.

'Odaziv na cijepljenje trenutno stagnira'

Istaknuo je kako istraživanja pokazuju da su aktualna cjepiva gotovo jednako učinkovita na delta varijantu virusa u odnosu na varijante virusa protiv kojih su inicijalno dizajnirana.

Pritom navodi recentno istraživanje iz SAD-a koje je pokazalo da je u ovom trenutku mogućnost da osoba koja je cijepljena završi u bolnici 25 puta manja u odnosu na necijepljenu osobu dok je šansa da se zarazi manja za osam puta.

"Odaziv na cijepljenje u našoj županiji trenutačno stagnira, no pojavio se interes pojedinih jedinica lokalne samouprave, ali i nekih poslovnih subjekata koji planiraju cijepiti svoje zaposlenike“, rekao je Rončević.

Govoreći o covid-potvrdama, Rončević je kazao kako one formalno vrijede do devet mjeseci od primitka druge, odnosno zadnje doze cjepiva. No, kad je riječ o kroničnim bolesnicima i starijim osobama, smatra da bi cijepljenje trećom dozom trebalo početi nakon šest mjeseci od primitka zadnje doze.