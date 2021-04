DO STANA BEZ KREDITA, A OPET NISTE SAMO U NAJMU: ‘Plaćamo 1316 kuna, to je bila naša ponuđena cijena’

U Slavonskom Brodu problemu su pristupili drugačije te građani plaćaju najam stana, ali stan mogu i otkupiti te se sve što su uplatili uzima u obzir

Prva nekretnina velikoj većini obitelji u Hrvatskoj je uglavnom pusta mašta, čak i uz APN, obzirom na to da je prvi rezultat tih državnih poticaja bilo podizanje cijena nekretnina.

No u Slavonskom Brodu problemu su pristupili drugačije, i čini se profitiraju i i Grad i građani. Nisu potrebni krediti, čak ni stalan posao, nema kamata, a čak je i birokracija svedena na najmanju moguću razinu. Obitelji se useljavaju, plaćaju stanarinu, no najam je zapravo oblik štednje.

Najam kao oblik štednje

“Mi plaćamo mjesečno 1316 kuna, to je naša bila ponuđena cijena. Nakon 10 godina možemo ga otkupiti. To sve što smo uplatili to nam se uzima u obzir prilikom te otplate našeg stana”, rekla je Matea Vrančić Mandurić za RTL. Za deset godina uplatit će oko 160.000 kuna što je otprilike trećina vrijednosti stana, a taj će novac bit ubrojan u cijenu. Ona i suprug o kreditu nisu mogli ni razmišljati jer su imali poslove na određeno, a sada ni ne moraju jer imaju riješeno stambeno pitanje.

Stanove gradi grad, za njih se raspisuju natječaji na koje se mogu javljati bračni i vanbračni parovi mlađi od 45 godina, po sistemu licitacije.

“Nas je konkretno ove zgrade sad što smo napravili, znači 6 zgrada stajalo nekih 15 milijuna 900.000 kuna. Ali mi gledamo na korist koju ćemo dobiti i koju smo dobili već sad. 24 obitelji je riješilo stambeno pitanje”, rekao je Mirko Duspara, gradonačelnik Slavonskog Broda za RTL. Do sada su izgrađena 24 stana, a zbog velike potražnje u planu su još njih 200.

Osim što su zgrade moderne, s ekološkim sustavima grijanja i hlađenja te okružene zelenilom, stanare najviše raduje što je cijelo naselje dobilo novi život. “Sve su mlade obitelji. Puno male djece, kao jedna velika obitelj smo zaista. Na kavu kod susjede uvijek”, kazala je Vrančić Mandurić.