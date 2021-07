Posljednjih se dana naveliko priča da bez covid potvrde nećemo moći nigdje. Do sada je izdano gotovo 400 tisuća potvrda, a od ograničenja trebali bi biti izuzeti maloljetnici, javlja RTL. Zbog izdavanja covid potvrda, danas su ispred HZZO-a u Zagrebu bile velike gužve.

"Preko e-građanina je unuk probao, nije išlo. Onda sam rekla idem u Jukićevu to mi je tramvaj zona i to ću napraviti", kazala je Blanka Stipić Markulin. "Nije me iznenadilo. Pretpostavila sam da će biti čekanja, ali nisam znala da će se ovako brzo riješiti", kaže Kaja Vučković.

Građani podijeljeni

Građani su podijeljeni oko ideje da se bez covid potvrde neće moći nigdje na jesen, kako se neslužbeno govori. "Stvarno ne znam kaj bih vam rekla. Nije to u redu", jasno će Silvija Horvat.

"Jako dobro. Dobro, super. Mi smo cijepljeni pa mi je to u redu", s druge strane će Ivanka Savić.

Dodatna zapošljavanja?

Trgovi pak smatraju da bi trebalo dodatno zapošljavati one koji će provjeravati ljude. "Ne znam zašto je u Hrvatskoj tolika fiksacija na trgovine i trgovačke centre da bi danas ipak čuli da ako bi se tako nešto odnosili i na neke druge objekte. Valjda i na urede i na Crkve. Ja ne mogu zamisliti ako bi se to odnosilo na Crkve da bi netko na ulazu u crkvu isto provjeravao covid putovnice ili za ured ako netko nije cijepljen da bi se trebao testirati svako dva dana", jasno će predsjednik Koordinacije trgovačkih centara Hrvatske udruge poslodavaca Denis Čupić.

Bez potvrde ni u bolnicu?

Ova bi se odluka mogla ticati i bolnica.

"Za sada za pacijente koji su hospitalizirani se traži ili da su preboljeli ili da imaju dva dijela, odnosno da su cijepljeni dva puta. Kod određenog broja pacijenata se traži prilikom hospitalizacije. Ono što mi očekujemo u budućnosti ako bude bolja epidemiološka situacija i više ljudi cijepljeno da više nećemo tražiti PCR test", jasno će ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić.

Što se tiče potvrda, spremaju se i novosti. Naime, uskoro će je moći izvaditi oni koji su se cijepili, pa se koronom zarazili nakon cijepljenja, ali i oni koji su koronu preboljeli i cijepili se prvom dozom.