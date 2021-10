Hrvatska je u utorak zabilježila 1074 novooboljelih i 19 umrlih od covida, dok su brojke u srijedu iznosile 1925 novozaraženih i 18 preminulih. Ispada da je stanje još uvijek daleko od onog s kraja prošle godine i ovogodišnjeg proljeća, kada je dnevno bilježeno i po 4500 novozaraženih i 90-ak preminulih.

No, iza brojki se krije populacija u kojoj se virus širi više nego ikad. Riječ je o djeci i mladima do 20 godina, koji u ovom trenutku ruše sve rekorde po broju dnevno i tjedno oboljelih te po udjelu djece i mladih u ukupnom broju novozaraženih. Sve je to potkrijepljeno i podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

RTL podsjeća kako je najgore epidemiološko stanje u zemlji bilo sredinom prosinca kada je u jednom trenutku bilo gotovo 5000 novozaraženih dnevno, potom je na proljeće, točnije u travnju, brojka novooboljelih u 24 sata dosezala 3000. Najgori dani u trenutnom, četvrtom valu zaraze, nose nešto manje od 2000 novozaraženih.

Rekordna zaraza djece i mladih

Što se tiče djece i mladih, najgori dan je bio 9. prosinca kad je otkriveno 389 oboljelih u dobi od 11 do 20 godina. U proteklih mjesec dana, odnosno utorcima, kad su epidemiološke brojke najviše, otkriveno je 337, 345 i 318 mladih oboljelih od covida. U proteklih je tjedan dana oboljelo ukupno 1632 djece i mladih između 11 i 20 godina starosti. U istom tjednu lani, broj oboljelih u toj populaciji bio je svega 129, a u najgorem trenutku proljetnog vala - 1028.

Još mlađi, od nula do 10 godina starosti, prema podacima HZJZ-a obolijevaju jednako kao i u travnju. Od 27. rujna do 3. listopada oboljelo je 651 dijete vrtićke i rane osnovnoškolske dobi, što je približno najgorem tjednu travnja kad ih je oboljelo 757. za usporedbu od 27. rujna do 3. listopada lani, bilo je svega 32 oboljele djece do 10. godine.

Da sumiramo, ove se jeseni, u odnosu na prošlogodišnju, tinejdžeri zaraze 12 puta, a djeca čak 20 puta češće. Objema skupinama ovo je gotovo najgori trenutak u pandemiji.

Eksplozivna epidemiološka situacija

Pulmolog Saša Srića otkrio je da je od početka pandemije, pa sve do prije dva tjedna, bilo hospitalizirano 104 djece. "Ali, to je bilo uključujući djecu koja su imunokompromitirana i onkološki bolesnici. Srećom pa nisu uopće razvili respiratorne simptome, kamoli težu kliničku sliku", naglasio je.

Istaknuo je kako je u ukupnom broju novooboljelih primjetna stagnacija i blagi silazni tijek. No, to su jedine dobre vijesti.

"Ostajemo pri tome da su djeca prenositelji, da razvijaju blagu kliničku sliku, ali prenose svojim roditeljima, starijima, koji onda obolijevaju, a pogotovo ako su necijepljeni, i od težeg oblika bolesti i završavaju na bolničkom liječenju", poručio je doktor Srića.

No, ako djeca i mladi najčešće prenose virus drugima, a trenutno obolijevaju više nego ikad prije, potencijalno imamo vrlo eksplozivnu epidemiološku situaciju. Stoga, treba biti na oprezu, upozorava pulmolog.

"Vidjet ćemo kako će se to razvijati u nadolazećem periodu. Tim više što dolazi lošije vrijeme, što virus postaje potentniji u jesensko i zimsko doba i što ćemo sve više boraviti u zatvorenim prostorima", zaključio je Srića.