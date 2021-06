Osim turista, brojne istarske gradove i mjesta ove godine posjećuju i - divlje svinje. Postao je to ozbiljan problem za žitelje, jer se krda u potrazi za hranom kreću među zgradama i u blizini trgovačkih centara. U posljednja dva mjeseca one mjestima haraju i danju.

"Turiste upozorim na to da nije na odmet napraviti zvuk, dati životinji vremena da se makne“, rekla je za RTL obiteljska iznajmljivačica iz Medulina Sonja Banek Lorencin.

Uzrok problema - ljudi

Lovci, pak, smatraju da su šume pune bespravno izgrađenih objekata i zapuštene njive glavni uzrok pojava svinja u gradovima.

"Sastale se svinje i rekle 'hajde da idemo mi do grada, da vidimo kako reagiraju ljudi kad dođemo mi u njihov habitat s obzirom da su oni ušli u naš'“, pojasnio je lovac iz Šišana Augusto Dobran.

Ni lov nije učinkovit

No, svi se slažu da za to životinje nisu krive. Iako su lovcima prije tri godine ukinuta ograničenja odstrjela, populacija ovih divljih životinja se ne smanjuje. Naime, mnogi lovci pogriješe kada ustrijele krmaču koja vodi krdo. Ona, naime, vodi računa i o pravovremenom parenju. "I onda dolazi do parenja van svih normi, van svih kalendara i dešava se to šta se dešava“, smatra lovac Dobran.

Nije jasno tko bi trebao riješiti problem ulaska divljih svinja u naselja. No, izvjesno je da bi se o narušenoj prirodnoj ravnoteži trebali brinuti svi; od građevinske inspekcije, resornih ministarstava, policije i lovačkih društava.