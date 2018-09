DIVJAK KOMENTIRALA REFORMU: Ministrica se osvrnula se i na Vrdoljakov prijedlog o prekvalifikaciji

ističe da je samo dio strukovnih škola obuhvaćen dualnim programom

“Što se tiče same eksperimentalne provedbe “Škole za život”, zadovoljna sam iako moramo znati da je najvažnije da imamo učitelje koji su osnaženi i koji znaju što treba i kako treba promjene uvesti u razred”, komentirala je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak za javnu televiziju, dodajući kako je bilo problema s udžbenicima i tabletima zbog dobalvjačam no i oni su riješeni.

SA SVIH STRANA PLJUŠTE REAKCIJE NA NOVU VRDOLJAKOVU NEBULOZU: ‘A zašto se on ne prekvalificira u astronauta pa da ga pošaljemo u orbitu?’

Mnogo se prašine diglo oko pilot-projetka dualnog strukovnog obrazovanja, zbog micanja općih predmeta iz škola, dok vjeronauk ili etika ostaju, no ministrica tvrdi kako je to u interesu učenika kako bi bili spremni za tržište rada.

Učenik očekuje da bude osposobljen za posao

“Učenici koji su ušli u zanimanje kao što su staklar, keramičar, stolar, dimnjačar imaju određena očekivanja da onda kada završe şvoje obrazovanje, mogu na tržište rada. Mi isto očekujemo da dobijemo i kvalitetnog keramičara i dobrog staklara ili prodavača”, rekla je Divjak i nastavila:

“Ovo o čemu je riječ odnosi se samo na nekoliko zanimanja i to samo na ona za koje su poslodavci iskazali interes da sudjeluju u jednom potpuno novom pristupu koje se zove dualni model obrazovanja. To su zanimanja gdje su učenici ujedno i radnici kod poslodavaca – jedan tjedan radi, a jedan tjedan je u školi.

Postoji opće obrazovanje u osnovnoj školi

Kada je učenik u školi onda ima relativno malo opće obrazovnih predmeta. No nemojmo zaboraviti da opće obrazovne predmete ima u osnovnoj školi te da i u strukovnom dijelu također postoje elementi opće obrazovnih predmeta koji se odnose i na društveno-humanističko područje”, pojasnija je ministrica Divjak za HRT.

‘Imamo mehanizam zbrivanja viškova’

Kao i stranački šef HNS-a Ivan Vrdoljak, ni ona ne vidi problem u tome da se profesori povijesti ili biologije prekvalificiraju, no ona je to ipak formulirala malo drugačije Istaknula je da “je potrebno znati da se ne može satnica prilagođavati profesorima, nego je potrebno odgovarati na potrebe učenika. U tom smislu mi imamo mehanizam zbrinjavanja tehnoloških viškova, ali isto tako očekujemo da se profesori prekvalificiraju kada je to potrebno i da svi učimo cjeloživotno. I ja kao ministrica i kao sveučilišna profesorica nikad ne prestajem učiti.