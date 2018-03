DISKRIMINACIJA HRVATSKIH RADNIKA: Zašto Hrvati dalje ne mogu raditi u svim zemljama EU?

Do sada su to objašnjavali lošom ekonomskom situacijom u kojoj imaju velik porast stope nezaposlenosti, a sada tome dodaju i loše stanje na hrvatskom tržištu rada. Boje se da bi Hrvati pohrlili u njihovo otvoreno tržište rada i doveli puno članova obitelji pa bi se u Austriju moglo doseliti i 10 tisuća ljudi.

Iako je u Europsku uniju ušla još 2013., čini se da Hrvatska još uvijek nije jednaka ostalim članicama kada je riječ o slobodi kretanja. Iz austrijske Komore radnika i namještenika poručuju da bi ukidanje ograničenja za hrvatske radnike u Austriji moglo otvoriti novu balkansku migrantsku rutu.

Hrvatski radnici najviše diskriminirani

Ta tvrdnja Wernera Muhma, umirovljenog šefa tog tijela, nije točna te pokazuje problematiku slobode kretanja radnika unutar EU, istovremeno dok je sloboda zapošljavanja osnovno pravo svih građana EU, a to pravo na ovaj način radnici iz Hrvatske nemaju. Večernji list piše da su na tržištu rada Unije Hrvati najviše diskriminirani jer im je zapošljavanje u Austriji, Sloveniji i Nizozemskoj još uvijek ograničeno.

Iako bi o otvaranju tržišta rada za građane neke druge zemlje članice trebali odlučiti gospodarski kriteriji, u takve se odluke uvijek miješa i politika pa se migracija i useljavanje koristi sve više umjesto izraza slobode kretanja. Na taj je način dozvoljena diskriminacije neke od novijih članica jer svaka država može uvesti prijelazna razdoblja za otvaranje tržište rada za građane neke od novih članica. Kada istekne period nakon kojeg bi se tržište rada neke zemlje trebalo otvoriti za nove članice, ako ta zemlja i dalje to ne želi učiniti, mora detaljno objasniti Europskoj komisiji razloge za to.



Boje se da će Hrvati dovesti cijele obitelji

Tako je Austrija odlučila iskoristiti i posljednju predviđenu etapu i tržište rada ostaviti zatvoreno za Hrvate do 2020. Do sada su to objašnjavali lošom ekonomskom situacijom u kojoj imaju velik porast stope nezaposlenosti, a sada tome dodaju i loše stanje na hrvatskom tržištu rada. Boje se da bi Hrvati pohrlili u njihovo otvoreno tržište rada i doveli puno članova obitelji pa bi se u Austriju moglo doseliti i 10 tisuća ljudi.

Dodaju da i sada imaju problema s velikim brojem hrvatskih radnika, kojih je prošle godine u Austriji bilo oko 28.000, a od toga je bilo 4800 nezaposlenih, piše Večernji list.