Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić s Instituta za biokemiju Goethe Sveučilišta u Frankfurtu objavio je na Twitteru da se cijepio protiv Covida-19. Primio je cjepivo AstraZenece, o kojem je bilo mnogo spora, a Europska agencija za lijekove (EMA) objavila je proteklog tjedna da je “sigurno i učinkovito”.

“Drago mi je da sam primio cjepivo u našoj Sveučilišnoj bolnici. Moramo ubrzati cijepljenje u Njemačkoj i staviti pandemiju pod kontrolu do ljeta”, napisao je Đikić na Twitteru uz sliku potvrde o cijepljenju.

Inače, najavljeno Je da će se sutra u Banskim dvorima AstraZenecinim cjepivom javno cijepiti predsjednik Sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš.

Glad I received the #COVID19 vaccine at our university hospital. 😃😉

We need to accelerate vaccination in Germany and get the pandemic under control by summer 😉🥰.

#trust #science #vaccination pic.twitter.com/0z0c8FtYEe

— Ivan Đikić (@iDikic2) March 23, 2021