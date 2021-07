Smijenjena predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, Dijana Zadravec u ponedjeljak je bila na sastanku s ministrom zdravstva Vilijem Berošem. No, čini se da je kasnije obavila još jedan važan sastanak, jer je u Dežmanovu prolazu snimljena s ustavnim sucem Rajkom Mlinarićem, piše Index te podsjeća da je Zadravec na bolovanju od 21. svibnja.

Isti je dvojac, navodno, viđen i prošloga tjedna. Zanimljivo, i tada je Zadravec bila na sastanku s Berošem. Ministar nije odgovorio na upite novinara o temi novog sastanka. Ranije su iz Ministarstva zdravstva, poručili da je Beroš primio Zadravec na njen zahtjev.

Tužitelj, odvjetnik, sudac

Mlinarić je za ustavnog suca izabran 2016. iz kvote HNS-a. U njegovoj biografiji stoji kako je 1982. diplomirao na zagrebačkom Pravnom fakultetu, a na Fakultetu za defektologiju je 1996. postao magistar društvenih znanosti obranivši pravno-penološku temu "Tijek i uspješnost tretmana osoba osuđenih na kratke kazne zatvora". Pravosudni ispit položio je 1985., a javnobilježnički 1994.

Po završetku studija zaposlen je na Općinskom sudu u Zlataru, a od 1984. je radio u tamošnjem Općinskom javnom tužiteljstvu kao javnotužilački vježbenik, stručni suradnik i općinski javni tužitelj. Od 1992. do 1996. bio je upravitelj Okružnog zatvora u Zagrebu, a od 1996. do 1998. zamjenik državnog pravobranitelja. U Imenik odvjetnika upisan je 1998. te se do 2016. bavio odvjetničkim poslom. Od 2015. do prelaska na Ustavni sud bio je sudac Višeg disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore. Bio je u Domovinskom ratu od 1992. do 1996., iako je rat završio 1995.

Smijenjena zbog mobinga

Dijana Zadravec je 21. svibnja smijenjena s dužnosti predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, nakon što ju je niz radiologa prijavio za mobing, zbog čega su neki dali i otkaze.

Zbog te je situacije Institut za tumore ostao na samo tri radiologa, a KBC Sestre milosrdnice je u međuvremenu, doznaje se, angažirao dvoje umirovljenih radiologa na pola radnog vremena. Zadravec je od svoje smjene na bolovanju, a u tom se razdoblju nekoliko puta sastajala s Berošem te se prijavila na natječaj za ravnateljicu KBC-a Sestre milosrdnice. Iznijela je i teške optužbe za korupciju protiv nekoliko liječnika na Saborskom odboru za zdravstvo.