"Proučio sam izvješća inspekcije Ministarstva zdravstva i HZZO i moram reći da se ne vide nikakve velike nepravilnosti. Ima par manjih nepravilnosti koje nisu povezane s ovim i koje naše službe dovode k tome da se riješe. Nije bilo nikakvih značajnih nepravilnosti", kazao je Davor Vagić za N1 te dodao kako se čekaju i izvodi iz DORH-a.

"Drago mi je da su prvi rezultati zdravstvene inspekcije dobri, ali čekamo i daljnje izvide za koje očekujemo da će biti što prije gotovi", kazao je ravnatelj Vinogradske.

Navodi kako se Dijana Zadravec vraća u KBC, a otkrio je i na koje radno mjesto. "Želim da kolegica Zadravec što prije ozdravi, to je prvo što želite nekome na bolovanju. Zadravec više nije predstojnica Zavoda za radiologiju, ona ide na drugo mjesto, na Odjel za neuroradiologiju", rekao je Vagić.

Ranije je Zadravec za medije rekla kako će Vagić postati novi ravnatelj, a on je tada odgovorio da nema tu ambiciju.

"Kad sam dao zadnji intervju vašoj kolegici, to je bilo prije otvaranja natječaja, rekao sam da ne razmišljam o tome. Tada je bila takva situacija u bolnici da nisam razmišljao o tome. Kad je počeo natječaj, nakon razgovora s mojom ekipom oko organiziranja stacionara Arena Zagreb kao jednog dobrog projekta, u razgovoru s njima naprosto sam se odlučio da ta znanja koja sam skupio, da se javim na natječaj sa svojim programom. Nikada nisam izričito rekao da neću, nego da ne razmišljam o kandidaturi", objasnio je.

'Moramo dokazati da neki ljudi iskorištavaju sustav'

Osvrnuo se i na pitanje koje je u fokus javnosti stavila Zadravec - liječnike koji rade i u javnom i u privatnom sektoru.

"Ljudi koji iskorištavaju ovaj zdravstveni sustav na način da ovdje rade i pogoduju sebi na neki način – to nije nešto moralno. Ali, moramo dokazati da neki ljudi to rade. Što se tiče o pravilniku o radu van radnog vremena, to je pravilnik koji je donijelo Ministarstvo zdravstva i pri odobravanju tog dijela, morate se držati tog pravilnika. Treba li taj pravilnik izmjene ili ne, mislim da o tome treba razgovarati na drugom mjestu. Dok postoji taj pravilnik, moram ga poštovati. Osobno ne radim van radnog vremena, ali ne mislim da kolege koje rade van radnog vremena po definiciji rade nešto loše", rekao je Vagić te dodao kako postojeći pravilnk treba doraditi, prenosi N1.