Prema vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne u unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka, a lokalno i poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u gorju i središnjoj Hrvatskoj. U noći na subotu jače naoblačenje s kišom zahvatit će sjeverni Jadran i zapadne predjele unutrašnjosti. Moguće je i nevrijeme.

Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Duž obale ujutro ponegdje umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 31 do 36 stupnjeva Celzijusovih.

Sutra kiša, pljuskovi i grmljavina

Sutra, u subotu, u većini krajeva bit će promjenljivo i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Glavnina se u prvom dijelu dana očekuje na zapadu i sjeverozapadu zemlje, a sredinom dana i popodne u Slavoniji i Dalmaciji.

Pritom je moguće i nevrijeme, no ponegdje u Dalmaciji kiša bi mogla izostati. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 26. Najviša dnevna od 25 do 30, u Slavoniji i Dalmaciji od 30 do 34 °C.

Na Jadranu - narančasti meteoalarm

DHMZ je za danas objavio narančasti meteoalarm, što znači da je vrijeme opasno, u većini priobalja, dok je za većinu kontinentalne Hrvatske, izuzev Gorskog kotara i Like, izdan žuti meteoalarm s upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme.

U subotu je, prema DHMZ-ovom meteoalarmu, čitava Hrvatska "u žutom", izuzev krajnjeg juga Dalmacije za koji nije izdano ikakvo upozorenje.

No, meteoalarm za subotu upaljen je zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena u cijeloj Hrvatskoj izuzev dubrovačke regije.

Danas je pak meteoalarm u sjevjernoj i središnjoj Hrvatskoj te Dalmaciji upaljen zbog iznimno visokih temperatura. U Istri je pak i danas moguće nevrijeme.