Nakon jučerašnjih iznenađujućih vijesti o tome da je splitska Čistoća angažirala detektivsku agenciju kako bi razlotkrila lažna bolovanja svojih djelatnika, Slobodna Dalmacija odlučila je obratiti se vlasnicima jedne takve agencje kako bi uopće saznala na koji način posluju, dobivaju licence i kako uopće izgleda "špijunaža".

"Potrebno je posjedovati višu ili visoku stručnu spremu i stažirati godinu dana u agenciji tog tipa ili imati rad u policiji, vojsci ili SOA", rekao je za Slobodnu Dalmaciju vlasnik jedne detektivske agencije.

Moral im je uvijek važniji od novca

Vlasnik ističe kako petina njegovih angažmana otpada na istraživanje preljuba, dok ostatak otpada na provjere bolovanja i rad na crno.

"Mjesečno u prosjeku imamo tri provjere upitnih dopusta, a najčešće nas angažiraju firme, i to strane. Malo surađujemo s gradskim i državnim instituacijama. Naša agencija ipak nije stranački naslonjena na politiku pa, s obzirom kako ovdje sve funkcionira, su obično neki drugi koje takva tijela biraju za suradnike. Nama je, pak, moral uvijek bio važniji od novaca", govori detektiv te dodaje kako su znali odbijati tvrtke kod kojih su ljudi stradali na poslu, a one nisu bile osigurane pa su morale izravno plaćati te štete.

"Nije im bilo milo to nadoknađivati pa su htjeli dokazati da njihovi zaposlenici nisu ipak toliko oštećeni. Mene, kad bi mi prišli s upitom da im pomognem u tome, je bilo sram umjesto njih. Pa čovjeka je pregazio bager, život mu je uništen, ne može više raditi one stvari niti imati djecu. A njima je bilo teško dati 200 kuna. Sramota", prepričava.

Zloupotreba bolovanja zbog profita u najvećem broju slučaja - opravdana

Ipak, ističe i kako je sumnja u zloupotrebu bolovanja ipak opravdana.

"Mi smo dobri samo ako je u pitanju nešto što onemogućava samo kretanje, pošto mi samo možemo dokumentirati da subjekt nema poteškoća u obavljanju fizičkih aktiovnosti. U drugu ruku, ako je problem mentalne prirode, onda mu je svakako korisno da ide u prirodu i šeta", govori vlasnik agencije te dodaje kako su počinitelji podjednako i muškarci i žene.

"Ono što osoba radi inače, samo nastavi raditi i dok je na bolovanju, jer privatnom praksom može dosta više zaraditi i tako popraviti imovinski status. Ima firmi gdje i po 50 ljudi ode na bolovanje. Obiteljski liječnici takvom praksom jednostavno ubiju mnoge od njih. Postoji niz tvornica u Slavnoniji čiji djelatnici uzmu bolovanje i idu raditi na sezonu, a usput će malo vidjeti i more. Jednostavno uzmu 42 dana na teret poslodavca. Doduše, ono često mora biti opravdano od specijalista, ali do njih se ne može samo tako doći pošto se na red čeka i do 6 mjeseci. Osim ako, jasno, nemate vezu", kazao je za Slobodnu Dalmaciju.

Iskomentirao je i sudski pogled na rad na crno, na štetu vlastitog zdravlja te istaknuo kako je rad na crno u očima sudaca - nužnost, ako je radnik slabijeg imovinskog statusa.

I špijunima rastu cijene

Satnica, bez PDV-a, jednog detektiva iznosi 200 kuna + 6 kuna po kilometru + stvarni troškovi. Ipak, napominje kako jedan čovjek može samo pratiti nešto statično, a za sve u pokretu su potrebna bar dva. Također, ističe kako će se njihov cjenik zasigurno mijenjati, odnosno - povećavati, kada dođu euri. Tada će se satnica detektiva kretati između 60 i 80 eura.