Na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite, načelnik Davor Božinović osvrnuo se na uvođenje covid-potvrda u sustave zdravstva i socijalne skrbi.

"Već smo imali mjeru da se u domove za starije može ući samo s negativnim testom. Moramo osigurati da tamo ulaze osobe koje nisu zaražene i nemaju simptome. Covid-potvrda pokazuje vaš status s obzirom na covid, jeste li testirani, preboljeli ili cijepljeni. O tome govorimo već desetak dana, krenulo bi se s ovim sektorima. Hoće li doći do daljnje upotrebe to će ovisiti o procjeni i epidemiološkoj situaciji", poručio je Božinović.

'Ovo je maraton'

Istaknuo je kako su ove mjere i dalje balansirane i usmjerene k tome da podsjete ljude da se zaštite. "U krizi koja traje, misija znanosti je bila da pronađe rješenje i ono je u ovom trenutku, cjepiva koja postoje. Misija Vlade je bila da osigura cjepiva svim svojim građanima, i mi smo to postigli. Ovo je maraton. Ovo nije situacija koja se rješava od danas do sutra. I da, tu postoji čarobna mjera, to je cjepivo i naravno, da se cijela populacija u dovoljnoj mjeri procijepila sigurno, ne bi bilo prostora za te nove varijante a onda i nove glavobolje za sve", istaknuo je.

Sve se svodi na osnovne stvari

Dodao je da se sve svodi na temeljne epidemiološke mjere: nošenje maski u zatvorenom, osobnu higijenu, higijenu ruku i cijepljenje. Istaknuo je da problem s time nemaju samo ljudi u Hrvatskoj te da ne bi bilo potrebe za presicama, da se svi toga pridržavaju.

"Mi i dalje nastavljamo pratiti situaciju i pokušavamo svim mjerama i porukama koje šaljemo donijeti dozu realnosti. Nama je cilj isti, da se što manje ljudi zarazi. Netko to slabije razumije, postoje oni koji nikad to neće razumjeti. Mi se sigurno nećemo umoriti u tumačenju onoga što znamo. Da je bilo ovakve kakofonije, pitanje je što bi bilo sa čovječanstvom kad su u pitanju velike boginje ili neke druge bolesti", zaključio je Božinović.