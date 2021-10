U studiju Net.hr-a gostovao je Dario Hrebak, saborski zastupnik, predsjednik HSLS-a i gradonačelnik Bjelovara. Prije karijere političara, Hrebak je radio u MUP-u s tražiteljima azila, pa je uvodno prokomentirao stanje s migrantima na bosansko-hrvatskoj granici.

"Moramo znati da ne mogu ljudi ilegalno prelaziti granicu, ali sigurno se ne mogu kažnjavati pendrekom, a isto tako niti žilet-žica nije rješenje. Ono što treba inzistirati je da ljudi dolaze na normalne granične prijelaze i da kažu ja želim azil", rekao je. Neko njegovo iskustvo, dodaje, jest da je većini ljudi Hrvatska samo tranzicija.

"Mi ćemo tu imati jednu drugu vrstu problema, mislim da je tu predsjednik Milanović dobro rekao da i EU mora shvatiti da Hrvatska postaje vrata EU-a i da se tu događaju procesi da Hrvatska jednostavno mora imati potporu EU-a i moramo to na jedan sustavniji način rješavati", kaže.

'Nama trebaju migranti'

"Problem koji Hrvatska ima vezano za migrante je da ljudi ne žele priznati da nama trebaju migranti. Nama trebaju ljudi koji su sposobni ostati, koji su sposobni graditi svoj život u Hrvatskoj, koji su dovoljno educirani, koji mogu činiti na hrvatskom tržištu radne snage jedan jako bitan segment", govori, dodajući da ne smijemo bježati od činjenice da naš mirovinski i zdravstveni segment više nema dovoljan broj zaposlenih koji će puniti taj sustav.

"Nama će trebati nekoliko stotina tisuća radnih mjesta koji će puniti mirovinski i zdravstveni sustav kako bi on mogao opstati", rekao je Hrebak, dodajući da se zalaže za sustav gdje ćemo mi najbolje od tih ljudi pokušati zadržati, a ne ih samo puštati u druge zemlje.

"Ne treba svim ljudima braniti da uđu u Hrvatsku, mi moramo štititi svoj suverenitet, no moram jednom dijelu pustiti da uđe u sustav i da grade s nama Hrvatsku državu", rekao je.

"Mi smo tada izdavali do 2000 radnih dozvola, a mi danas izdajemo 30 tisuća radnih dozvola. Imamo potencijal. Pogotovo za turizam i turističke djelatnike, no mislim da će tu trebati puno više", kaže.

Na snimke koje su izašle u javnost kaže da smatra da su to izolirani slučajevi. "Znam kada sam radio u sustavu, imate različite ljude. Neki ljudi to doživljavaju moć, koju mu omogućava ta značka, moć koju mu omogućava represivni sustav, doista represivno. Znam da je MUP tada, pa i danas dosta radio na preventivi. Mislim da policijsko postupanje mora biti ujednačeno", kaže.

Sporo pravosuđe trebalo bi biti prioritet

Na pitanje kako komentira namjeru suca Dobronića da se obračuna s pozdravom "Za dom spremni", kaže da je tu problem što se represijom sigurno neće riješiti problem. Iako smatra da je Dobronić u pravu jer je stvar vrlo čista i jasna, kaže da nije siguran da je to najbolji način na koji je otvorio svoju ulogu predsjednika Vrhovnog suda. Smatra da se treba baviti sporim pravosuđem. "Mislim da bi se on trebao uhvatiti u koštac s tim zašto naše pravosuđe radi tako sporo i zašto se svi ti predmeti vuku". Kaže da takve inicijative trebaju doći iz pravosuđa i da ne smatra da bi se političari trebali baviti pravosuđem.

Osvrnuo se i na reformu zdravstva u Hrvatskoj. "Koja god vlada je došla sve su se nabrijavale da će promijeniti zdravstvo. Sve su napravile reforme, ali onda je zapelo na provođenju reforme. Provođenje zdravstva odmah znači i određene repove", kaže.

Smatra da bi se digitalizacijom mogao ubrzati zdravstveni sustav te bi se riješilo sređivanje pregleda "preko veze". Na pitanje treba li zdravstveni sustav privatizirati, Hrebak je mišljenja da jedan dio da. "Mislim da privatizacijom nećemo izgubiti relativno kvalitetnu uslugu. Mi moramo priznati da imamo relativno kvalitetnu uslugu u zdravstvu koja je dostupna gotovo svim građanima. Problem je što ta usluga nije jednako dostupna svim građanima – neki dođu brže na red, a neki dođu malo kasnije na red", kaže.

"Treba razmisliti da li će HZZO biti jedini na tržištu koji će nuditi tu uslugu. Trebamo uvesti tu i još neke igrače, možda bi mogli i poboljšati sustav", kaže.

Hrebak podržava uvođenje eura u Hrvatsku. "Prelazak Hrvatske na euro će kratkoročno značiti jedna problem građanima, a dugoročno će činiti jednu veliku uslugu hrvatskim poduzetnicima, ali dugoročno će to značiti i jako puno hrvatskim građanima", govori.

Transparentnost će biti dio Zakona o proračunu

"Nismo nešto narasli kao stranka, to je moj relativno neuspjeh", odgovorio je na pitanje što se u zadnjih dvije godine promijenilo u HSLS-u otkako ga je preuzeo. "Odlučili smo ući u vladajuću većinu, napraviti ovakvu vladu liberala, manjina i HDZ-a, na neki način biti jedan segment sigurnosti da država neće otplivati u neke nevoljene pravce", kaže.

Smatra da je ovo puno stabilnije rješenje za našu zemlju nego da je HDZ koalirao s Domovinskim pokretom.

"Imali smo sastanak u Vladi gdje sam ja rekao da mi je zakon o proračunu važan, meni je transparentnost važna, da isporučimo biračima ono što smo obećali. Zadnjih godinu i pol dana mene s pravom kritiziraju određeni oporbeni zastupnici, "ti si rekao da ćeš uvesti transparentnost, a niti to napravi". Rekao sam, moje podrške više neće biti ukoliko se to ne izvrši. Međutim odmah smo se svi složili, kako je bilo obećano, to će ići. Transparentnost će biti dio novog zakona o proračunu i bit će implementirana u sustav", kaže.

"Vjerujem da će doći i dan kada će građani znati honorirati ono što je isporučeno od svih onih bajki i priča što se može napraviti, što bi se trebalo napraviti, a nažalost zadnjih 30 godina smo se nagledali svačega što se nije napravilo", veli.

Liberali bi se trebali ujediniti

Na pitanje je li HSLS-u naškodila koalicija s HDZ-om, Hrebak kaže da ne, jer je HDZ toliko dominantan da im je preuzeo dio biračkog tijela.

"Mene najviše pogađa kada me zovu žetončić, a zaboravljaju ljudi da sam osobno na toj listi s HDZ-om sam osvojio 6 i pol tisuća glasova i time praktički bio među tri gradonačelnika koji su najveći broj glasova osvojili. Osvojio sam taj mandat jer su me građani tamo poslali, nagradivši me sa 6 i pol tisuća glasova", kaže Hrebak.

Na pitanje je li okrupnjavanje liberalne scene način da se liberali ojačaju, Hrebak kaže da je, "no uvijek zapne".

"Uvijek sam za to da se liberali pokušaju okupiti. Pogledajte u Njemačkoj – danas FDP osvoji 12 posto, jedan od najboljih rezultata koji je ikada osvojio. I onda dođu i kažu, „imamo lijeve i desne“, razgovarat ćemo o Vladi s jednima i drugima. Prvo su sjeli s desnima, pa sad sa lijevima i ajmo sad dogovorit Vladu. Znate kako bi se to zvalo, takva vrsta pregovaranja u Hrvatskoj? Zvala bi se politička trgovina, a svi koji učestvuju u njoj zvali bi se žetončići", kaže Hrebak.

"Mi ne možemo nikada pobijediti u Hrvatskoj. Ja kada gledam neke svoje kolege liberale, oni kao da bi željeli voditi zemlju, ali to nije realno. Naša realnost je da budemo između 5 i 10 posto i da utječemo i pomažemo smjeru u kojem Hrvatska ide", smatra Hrebak.

"Imamo tri godine bez izbora, otvara se veliki prostor za takvu jednu, neću reći liberalnu, nego zdravorazumsku i konkretnu opciju koja može nešto promijeniti na hrvatskoj političkoj sceni", zaključio je Dario Hrebak.

Što je još rekao o smanjenju proizvoda na ženske higijenske potrepštine, transparentnosti, Hrvatskoj gospodarskoj komori, ali i projektima na kojima se radi u Bjelovaru, pogledajte u cijelom intervjuu.