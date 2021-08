Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec gostujući sinoć u RTL Direktu komentirala je početak mandata i promjene koje su napravili. Gomile krupnog otpada doista su uklonjene s ulica.

"Jasno smo komunicirali u kampanji i u našem programu da želimo da Zagreb ima moderan i zeleni sustav gospodarenja otpadom kao Ljubljana ili Treviso. Znamo da na razini EU-a Ljubljana postiže odlične rezultate u razdvajanju, u oporabi, to je slika kakvu mi želimo u Zagrebu, a sve ostalo su koraci na tom putu. Dio komentara kažu da su ovo kratkoročne mjere, one to jesu. U prijelazu na jedan potpuno novi sustav napravili smo nekoliko kratkoročnih i srednjoročnih mjera", kaže Dolenec.

Konstruktivni prijedlozi, a ne kritike

Kritika je da se ne zna kako i kada bi taj sustav trebao izgledati i kada bi trebao zaživjeti.

"Postoji program, na temelju njega smo dobili povjerenje birača, u kojem je jasno izrečeno da je naš cilj, pri kojem i dalje stojimo, je da ćemo zatvoriti odlagalište na Jakuševcu. Da bismo to mogli, moramo razviti doista cijeli sustav gospodarenja otpadom. Puno puta smo rekli da 20 godina ili duže ništa nije napravljeno. Cijeli niz poteza je potrebno napraviti i napravit ćemo ih u ovom mandatu da imamo suvremeni, zeleni sustav gospodarenja otpadom, u kojem moramo unaprijediti sve, od toga kako razdvajamo na kućnom pragu, do toga kako se to sortira, reciklira i da se dio tog otpada ponovno koristi."

Što se tiče kritika iz SDP-a, Dolenec kaže kako ona to više gleda kao kao konstruktivne prijedloge nego kao kritike.

"Novi smo partneri u gradu, zasad je suradnja konstruktivna i mislim da zajedno možemo jako puno tog programa kojega smo najavili i ostvariti."

Ukidanje mjere roditelj odgojitelj

Čini se da su financije najveći problem koji je zatekao novu vlast. Prvi je riješen kreditom od 500 milijuna kuna, no po dolasku na vlast gradonačelnik Tomašević je već najavio da to neće biti dovoljno.

"Nakon tog kredita kojega smo digli… radilo se o kratkoročnom zaduženju koje pomaže likvidnosti Grada, prije svega za obveze dobavljačima, u međuvremenu je dogovoreno s konzorcijem banaka vanjska tvrtka koja sada radi nešto što zovemo konsolidirano izviješće. Nama treba kvalitetna informacija o tome kakav je novčani tijek do kraja godine i cijelu sljedeću godinu."

Uštede su počele ukidanjem mjere roditelj odgojitelj, to je sada na dnevnom redu Skupštine u četvrtak.

"Naš je stav da je doista sazrelo vrijeme da se ta mjera revidira. Mi smo predložili, o tome će Skupština glasati u četvrtak, da se više ne mogu primati novi korisnici nakon 5. rujna. Zaustavljanje novih prijava smo najavljivali najmanje pola godine.

Najsvježiji podaci za ovaj mjesec su da ćemo ovog mjeseca za tu mjeru isplatiti 43 milijuna kuna, a recimo za kompletne plaće u vrtićima svim gradskim koje pohađa više od 30.000 djece, nešto je preko 60 milijuna. Problem s tom mjerom je što ona na mjesečnoj razini raste preko pola milijuna. Kad ne bismo zaustavili nove prijave, ona bi sljedeće godine mogla prerasti i kompletno financiranje plaća u vrtićima. Zato mislim da je opravdano zaustaviti tu mjeru i da je sazrelo i u smislu da najveći broj komentara u javnom savjetovanju sugerira promjene."

Kreću natječaji za popunjavanje uprave

I dalje se čeka natječaj kako bi se popunila uprava, no Dolenec upozorava kako rade na tome.

"Jesmo se već dijelom ekipirali, mogu reći da do kraja godine da će do kraja godine biti cijeli tsunami javnih natječaja, jer su oni potrebni, i za pročelnikčka mjesta u upravi, a isto tako koristim priliku da najavim da će Zagrebački holding sutra (utorak) objaviti javni natječaj za voditelje podružnica i direktore tvrtki kćeri Holdinga, njih ukupno 17. To su veliki natječaji koji obuhvaćaju mjesta poput voditelja podružnica Čistoće, Zagrebparkinga, ne znam, direktore tvrtki kao što je GSKG i slično. To je izuzetno važan natječaj. Natječaj će biti raspisan sutra (op.a. danas, 24. 8.) i trajat će 15 dana."

Najavljena je i izmjena Odluke o upravljanju javnim površinama, odnosno o davanju u zakup.

"Izmjene koje sad idu na Skupštinu u četvrtak bile su također na javnom savjetovanju, tako da je bilo prilike o njima razgovarati. One su zahvatile one dijelove koji su bili evidentno da se moraju mijenjati, a to je da se neposredno uoči Uskrsa i Božića neposrednom dodjelom moglo dobiti vrlo atraktivne lokacije. To sad nije moguće, nego morate ići na javni natječaj. U toj odluci stoji i da nije moguće ići u podzakup, nego da ako se radi o manifestaciji koja će, osim kulturnog, umjetničkog programa imati i ugostiteljski, da se onda mora javiti kao zajednica ponuditelja, da se odmah u natječaju vidi tko je zadužen za što. Namjera nam je da se kvalitetnije upravlja javnim površinama, građani su se žalili i na to kako se koriste prostori na Trgu i drugdje."