Dan antifašističke borbe obilježava se danas, 22. lipnja kao državni blagdan. Znak je to sjećanja na osnivanje Provg sisačkog partizanskog odreda 1941. godine, koji je ujedno bio i prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe.

Državni vrh obilježava ovaj dan u spomen parku Brezovica kod Siska, a razvoj događaja uživo pratite na Net.hr-u.

Milanović: 'Hrvatska je bila na strani pravde i istine'

9.49 U Brezovici je govorio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Okupljeni su mu skandirali, dobio je i velik pljesak.

"Istina je voda duboka. Njih 70-ak boraca za revoluciju, ne radimo im uslugu ako spominjemo da su Hrvati, jedino Nada Dimić nije bila. Janko Bobetko nije bio ovdje, bili su njegova braća, bio je ovdje Mika Špiljak...sve Hrvati ali dijeliti ih tko je bio Hrvat a tko ne, ne treba. To su bili heroji heroji od kalibra, ali su znali preći crtu, grubi ljudi koji su često znali prijeći crtu i napraviti loše stvari. Ovdje danas nisam tu da bih ikome utjerao svoju istinu, ja sam ovdje da ukažem na neke stvari koje Hrvatsku stavljaju na neko mjesto. Ovo nije bio prvi odred u Europi. Ovdje je došlo do simbioze antifašističke borbe i nakon toga odlaze na Baniju da bi se s našom srpskom braćom i sestrom krenuli u borbu", rekao je Milanović

"Hrvatska nije bila na strani pobjednika, ona je bila na strani pravde i istine. Hrvatska je bila na strani dobra, rizika, pogibelji i hrabrosti", kazao je Milanović. "Hrvatska je stabilna država, ovdje je cijeli državni vrh, ovo nije bilo ružno pače, ali sada je istaknuto", rekao je

Plenković: 'Od ove godine je Vlada nositelj organizacije'

09:37 U Brezovici je govorio premijer Plenković. "Premda je ovaj praznik ustanovljen 1991. godine na iniocijativu predsjednika Tuđmana, od ove godine je Vlada nositelj njegove organizacije i tako će biti i u budućnosti", kazao je premijer.

"Nakon Njemačke okupacije uspostavljen je kvislinški režim Ante Pavelić. U stvarnosti je Hrvatska bila podijeljena, a dijelovi Dalmacije su bili pod Italijom. Doneseni su rasni zakoni protiv židova i Roma. U takvim okolnostima je skupina od 70-ak osoba osnovala Prvi sisački odred. Partizani su postupno oslobodili dijelove Hrvatske što je dovelo do ZAVNOH-a koji je kasnije omogućio da 1990. bude potvrđena suverenost Hrvatske koja je obranjena u Domovinskom ratu. ZAVNOH je omogućio raskidanje ugovora s Italijom i povratak Istre i Dalmacije u Hrvatsku", rekao je Plenković.

Habulin: 'Šutimo kad mladi pozdravljaju ustaškim pozdravom'

09:26 Prvi je govorio predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH Franjo Habulin.

"Vrlo svjesno odabrao sam ovaj redoslijed iako znam da time kršim protokol, no mi smo ovdje eda se prisjetimo početka antifašističke i da bi potvrdili našu privrženost antifašizmu danas. Pa zar nije onda logično prvo prizdraviti preživjele borce. Drago mi je da smo se danas okupili ovdje, znamo što se 22. lipnja dogodilo ovdje pa o tome neću niti govoriti, ali ću govoriti o nečem drugom. Dobro je da se ovo obilježavanje odvija u organizaciji Vlade RH, ali nije dobro da nam je trebalo punih 30 godina da bi se sjetila kako je njezina dužnost sve datume vezane uz antifašističku borbu tretirati kao državne praznike. Još uvijek je na snazi Ustav u kojem stoji da je Republika Hrvatska zasnovana i na temeljima antifašizma a nasuprot NDH. I nadam se da to nikada neće biti promijenjeno. Ako je to tako, a Ustav kaže da jeste, onda se mora poštivani ono što je zapisano u tom temeljnom dokumentu i ne samo riječima nego i djelima", rekao je Habulin.

"Znam da se nerado čuje za ustašizaciju ili fašistoizaciju Hrvatske. I meni bi bilo draže ne govoriti o tome, ali predugo smo šutjeli o tome. Bilo je u ovih 30 godina pojedinaca koji su govorili i pisali, ali odjek je bio mali. U isto vrijeme se u medijima i knjigama slijevala bujica laži. Prekrajala se istina. Odgajali smo mlade u neznanju, ugrađivali im krive vjernosti", kazao je.

"Ispod glasa smo komentirali kad su mijenjali imena ulica i trgova, kad su vojne postrojbe dobivale imena po notornim ustaškim zločinima. Šutimo kad mladi pozdravljaju ustaškim pozdravom kojeg ne razumiju. Vlast je u zadnjih 30 godina uglavnom šutjela o tome, a o ulozi Crkve neću govoriti", zaključio je Habulin.

Plenković i Milanović položili vijence

9.18 Premijer Plenković i predsjednik Milanović susreli su se u Brezovici te su re rukovali. Nakon toga su položili vijence

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović nazoče obilježavanju Dana antifašističke borbe u Spomen-parku Brezovica kraj Siska, kojeg organizira Vlada u povodu 80. obljetnice osnivanja Prvog sisačkog partizanskog odreda i prve antifašističke borbene jedinice u ovom dijelu Europe.

Uz predsjednika Vlade bit će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, potpredsjednik Vlade Boris Milošević i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.