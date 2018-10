DALIJA OREŠKOVIĆ OBRUŠILA SE NA PREDSJEDNICU: ‘Dajem joj ocjenu nula. Možda je zbog trepavica, ali njoj je nešto zamaglilo pogled’

‘Sve afere na korak ili dva vode predsjednici’, rekla je i istaknula i da ‘ne treba zaboraviti ni da je Vaso Brkić zaslužan za strelovit uspon Kolinde Grabar Kitarović’

Dalija Orešković u javnosti je najpoznatija kao bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa na čijoj poziciji je bila od 2013. do 2018. godine, a sada je

Na početku gostovanja kod Aleksandra Stankovića rekla je da nije probala nikad nikakvu drogu, no zalaže se za korištenje marihuane u medicinske svrhe. Ipak nikako nije za potpunu legalizaciju.’

O svom političkom angažmanu

Istaknula je kako svaki dan gleda kako se uništava sve ono što je njoj svetinja, te da je svjesna kako mnogi smatraju da će političkim angažmanom izgubiti simpatije koje dobila kao beskompromisna borkinja protiv korupcije, ali da nije pitanje hoće li nju netko voljeti ili ne. “To je moja obaveza i odgovornost”, rekla je o svojom političkom angažmanu.

“Za sada mi je cilj okupiti one koji razmišljaju slično i koji nisu do sada bili dio onih struktura koje ne mogu donijeti napredak” rekla je obrušavajući se na one koji su izgradili koruptivnu mrežu. O konkretnim imenima suradnika nije htjela, ali je zato prilično konkretno imenovala Milijana Brkića kao primjer nekoga tko je izgradio koruptivnu mrežu. “Ne treba zaboraviti ni da je Vaso Brkić zaslužan za strelovit uspon Kolinde Grabar Kitarović” istaknula je pritom.

Vjernik sam ali vjeronauk mora u crkvu

“Katolički vjeronauk se provodi kao izborni predmet, a pravog izbora nema” komentirala je problem vjeronauka u školama, a kao konkretan primjer je navela da se učenici usred nastave dijele i kako se na taj način djecu uči diskriminaciji. Na pitanje pa zašto ministarstvo ne može uredbom naložiti da vjeronauk bude prvi ili zadnji sat, odgovorila je kako se ministarstvo samo dovelo u podređenu poziciju.

“Antifašizam – Pobjeda dobra nad zlom i kao ga takvog treba slaviti,” bila je kratka i odrešita oko najvažnijeg pitanja u Hrvata.

A što s Bandićem?

“Nije kriv samo Milan Bandić nego i svi koji ga podržavaju” rekla je o činjenici da je Bandić osvojio jedan mandat, a danas mu klub ima osam zastupnika. “Trebalo bi spriječiti, ali pitanje je koliko je moguće da bi ikakav zakon koji je u skladu s Ustavom, to mogao” komentirala je ideju zakonskog prelaska zastupnika i dodala da je najveći problem u nedostatku elementarne političke pristojnosti.

‘Borg je 50 puta gori od svega što je radio Karamarko’

Komentirajući rad Plenkovića rekla je kako je možda “pet puta naočitiji, pet puta simpatičniji i govori pet stranih jeziva više od Karamarka” ali je “afera Borg 50 puta gora od svega što se ikada Karamarku stavljalo na teret”, rekla je žena koja je posredno srušila Karamarka. Podsjetila je na Plenkovićevu izjavu iz vremena Karamarka kako “Vlada ne smije biti taoc jednog čovjeka” i dodala da isto tako “ne može čitava država biti taoc određene klijentelističke koruptivne skupine”

Još oštrija je bila kada je govorila o Predsjednici, rekavši da bi je ona ocijenila s nulom. “Ne znam je li to zbog trepavica, ali njoj je nešto zamaglilo pogled i ne vidi pravo stanje” rekla je pa krenula nabrajati Kolindine afere, od puta u SAD za koji nije navela ni troškovnik ni razlo i neobrazložene smjene Lozančića sa čela tajnih službi, do tragikomičnih izjava o livadi učenicima koji nemaju igralište i dvoranu te dodala kako nije rekla ni jednu riječ o svim konkretnim problemima.

Kolindu ocijenila s nulom

“Govori o brendiranju Hrvatske, da i nas je i ovdje ponijelo, ali nekontrolirano padanje u zagrljaj svakome tko se nađe u blizini, bacanje na pehar koji je osvojila druga momčadi, to nije slika koju bi trebali graditi,” odgovorila je na pitanje što misli o ponašanju predsjednice na finalu SP-a, no dodala da je prema njoj puno veći problem nešto drugo.

“Svaka od velikih afera na izravno ili neizravno vode do predsjednice: Milan Bandić, gospodin Mamić, Milijan Brkić, a ona samo ponavlja da je svatko nevin dok se ne dokaže krivnja. Naravno da je to točno, ali ako vi imate institucije koje ne funkcioniraju, i ako država dopusti bijeg pa je gospodin Mamić danas nedostupan hrvatskom pravosuđu to je onda problem. A oni uvijek nekako idu prema predsjedničkom vrhu”