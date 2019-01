DALIJA OREŠKOVIĆ: ‘Kvaliteta ljudi koje biramo u Sabor sve je gora. Treba nam reset’

‘Treba nam reset, ako građani i elita ne razumiju funkcioniranje institucija države i EU, netko treba si dati truda to objasniti građanima. Sve dok Saborom dominira nekultura, nepripremljenost i neznanje, sumnjam da će do toga doći’, kazala je Orešković

Stanje u Saboru je refleksija je stanja u društvu urušenog sustava vrijednosti i kulture, tvrdila je Dalija Orešković komentirajući posljednja događanja u sabornici u kojima je najviše pažnje zaplijenio “bliski susret” Andreja Plenkovića i Nikole Grmoje.

“To više nije institucija u kojoj se raspravlja o zakonima, osmišljavaju normativna rješenja, ne razgovara se o bitnim pitanjima za društvo i ne vrši kontrola izvršne vlasti. To je ogledalo ljudi koji su na vlasti i njihovog nasilja nad institucijama”, izjavila je Orešković gostujući na N1.

Dodaje da je kvaliteta ljudi koje biramo u Sabor sve gora i da će se tako i nastaviti ako se nešto dramatično ne promijeni. Ističe da u Zakonu o sukobu interesa postoji obveza da se dužnosnici ponašaju etično te, ako već Sabor ne brine o etičnosti zastupnika, to može napraviti Povjerenstvo pa je pozvala zastupnike da jedni druge tuže pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa.

Pitanje veleizdaje

Kad je riječ o spočitavanju za veleizdaju koje je Most uputio Plenkoviću, Orešković je rekla da ne vjeruje da hrvatske interese ugrožava velikosrpska agresija nego neznanje i nekompetentnost ljudi koji vode državu, a s druge strane neslućeni razmjeri korupcije i klijentelizma.

“Treba nam reset, ako građani i elita ne razumiju funkcioniranje institucija države i EU, netko treba si dati truda to objasniti građanima. Sve dok Saborom dominira nekultura, nepripremljenost i neznanje, sumnjam da će do toga doći”, smatra Orešković.

Primijetila je i kako krupne afere niču brzinom da se u medijima ne stignu popratiti, a da se oporba ponaša kao “zečići pred autofarom”. Stoga im prigovara kad je riječ o njihovoj parlamentarnoj ulozi.

‘Opcija koja je na vlasti odrezala je institucijama vladavine prava glavu’

“Oporba je plaćena da postavlja pitanja i koristi mehanizme nadzora… Ova posljednja afera koju svrstavamo u širi domet SMS slučaja pa tako i optužbe bivšeg djelatnika Pantovčaka da mu je djelatnik SOA-e prijetio. To su teške institucionalne povrede, a vidljivo je kako se ponaša oporba. Netko je sigurno kriv, to mogu biti ili institucije ili je problem u Radeljiću koji je iznio optužbe koje ne stoje. Ali, onda on mora odgovarati. To se mora izvesti na čistac. Ovaj slučaj sam spomenula u kontekstu postupanja oporbe koja slegne ramenima, zašuti. Najkomotnije je biti u oporbi, nemaš osjećaj da bi trebao biti na braniku očuvanja vladavine prava”, kazala je.

Osvrćući se na propali posao s vojnim zrakoplovima, rekla je kako joj je promatrati Krstičevića vrlo nelagodan i otužan prizor.

“Riječ je o ministru koji niti stilom izražavanja niti kompetencijama nije opravdao obnašanje dužnosti, neovisno o zaslugama u Domovinskom ratu”, rekla je bivša predjsednica Povjerenstva za N1 i dodala da se u poslu s izraelcima budi sumnja u korupciju te da se navodila voda na mlin tvrtkama koje su bile povezane s izraelskim tvrtkama, a nekoć su bile povezane s ministrom”. Pritom je dodala da smo dopustili opciji koja je na vlasti da odreže glavu institucijama koje su se trebale brinuti o vladavini prava.