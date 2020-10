CRNO NA BIJELO: Evo koliko je ljudi u Hrvatskoj ubila gripa, a koliko ih je umrlo od Covida-19

‘Naravno da mislim da bi trebalo uvesti strože mjere jer ove ne mogu biti dovoljne s obzirom na proširenost virusa u populaciji’, kaže Kolarić

Hrvatska proživljava najgore dane od početka epidemije koronavirusa u zemlji, a i dalje je među građanima mnogo onih koji kažu kako se radi o “težem obliku gripe” te navode brojke preminulih od gripe i koronavirusa.

Slobodna Dalmacija je istražila brojke. Ove godine gripa još nije stigla, no lanjske je sezone, prema podacima HZJZ-a, virusom gripe zaraženo 59.714 osoba, od čega je preminulo njih 26. Koronavirusom se ove godine zarazila 38.621 osoba, a dosad je umrlo čak 470 ljudi.

Penje se dnevni broj preminulih

Sve do rujna imali smo jednog do dva preminula dnevno, no od prošlog tjedna broj se penje i na desetak u danu, a najgore je danas – 18 preminulih. Tri tjedna zaredom broj novih slučajeva duplo je veći nego u prethodnome, a broj preminulih svaki se tjedan udvostručuje. Bolnice se ubrzano pune, a sustav je pred raspadom.

Prema podacima Europskog centra za prevenciju i suzbijanje bolesti (ECDC), u zadnjih 14 dana stopa zaraženih u Hrvatskoj na 100.000 stanovnika je 406,9, a stopa umrlih 3.1. Sredinom prošlog mjeseca stopa preminulilh je bila puno manja i kretala se oko 0.7.

Ako želimo izbjeći eksploziju eksponencijalnog rasta koji vodi do potpunog lockdowna i raspada sustava, treba hitno pooštriti mjere, smatraju epidemiolozi.

Kolarić je za strože mjere

“Naravno da mislim da bi trebalo uvesti strože mjere jer ove ne mogu biti dovoljne s obzirom na proširenost virusa u populaciji. Sada imamo velik broj ljudi koji su izvor zaraze i svaki dan će ih biti više ako značajno ne smanjimo sve ne-nužne bliske kontakte među ljudima”, rekao je Branko Kolarić za Slobodnu Dalmaciju.

Policijski sat je krajnja mogućnost. “Tada smo imali čvrst set mjera i uspjeli smo praktički eliminirati virus iz populacije. Ako nam se uruši zdravstveni sustav zbog prevelikog opterećenja COVID pacijentima posljedice po zdravlje ljudi, ali isto tako i za gospodarstvo, biti će puno veće nego one od uvođenja adekvatnih mjera”, naglasio je.