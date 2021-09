Od ponedjeljka, 4. listopada, na snagu stupa nova odluka Stožera vezana za zaposlene u zdravstvu i sustavu socijalne skrbi. Tako će od ponedjeljka zaposlenici u zdravstvu i socijali morati imati covid-potvrde ili se testirati na koronavirus ukoliko se nisu cijepili ili preboljeli bolest. Također, od istog će dana ista obveza vrijediti i za dio pacijenata.

Prema odlukama Stožera, svi zaposlenici zdravstvenog i sustava socijalne skrbi koji dolaze na posao, a nemaju covid-potvrdu zbog preboljenja virusa ili cijepljenja, morat će se od 4. listopada testirati najmanje dva puta u sedam dana ili neće moći doći na posao. Zaposlenici koji odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti covid-potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz ne mogu boraviti u prostorijama poslodavca.

Obveza se odnosi na zdravstvene ustanove, firme koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te na privatne zdravstvene radnike, kao i na sve zaposlenike u socijalnoj skrbi, uključujući i ustanove socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice i druge ustanove koje pružaju usluge socijalne skrbi. Potvrdu ili test će morati pokazati ovlaštenoj osobi prilikom dolaska na posao.

Covid-potvrde će biti potrebne i za sve koji ulaze u bolnički krug, poput dostavljača, servisera, radnika u bolničkim kafićima i slično.

Što ukoliko zdravstveni djelatnici odbijaju testiranje?

Odbije li netko od zaposlenih u zdravstvu testiranje, a nije cijepljen niti je prebolio koronavirus, to će se morati evidentirati te ta osoba neće moći doći na svoje radno mjesto, poručio je ministar zdravstva Vili Beroš. “Nažalost, pisat će mu se neopravdani izostanak, što ujedno znači nedobivanje plaće za taj period”, istaknuo je Beroš.

“Bolnice moraju biti sigurna mjesta, a ne mjesta gdje se širi virus”, poručio je Beroš.

Osim zdravstvenih djelatnika, covid potvrdu, odnosno dokaz o testiranju će morati imati i pacijenti kod kojih se planira hospitalizacija, kao i oni kod kojih postoji visok rizik od širenja koronavirusa. Također, osobe koje su pratnja na porodi ili posjetitelji osobe smještene u bolnici moraju imati covid-potvrdu.

Isto tako, pacijenti koji idu na dijagnostičko-terapijske zahvate kod kojih se generira aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti će morati imati potvrdu. U ovu skupinu ne spada većina pregleda radiološke dijagnostike, primjerice rendgen.

Tko ne mora predočiti covid-potvrde?

Ipak, pacijenti koji neće imati dokaze o cijepljenju, preboljenju ili testiranju, u slučajevima kad bi odgađanje zdravstvenih usluga narušilo njihovo zdravlje, bit će primljeni u bolnicu, ali će biti izolirani i testirani. Covid-potvrde, dokaz o cijepljenju, preboljenju i testiranju nisu potrebni ni nužnim osobama u pratnji osoba koje se zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu same sigurno kretati po bolnici, piše Index.

Izuzetak od obveze predočenja covid-potvrde imat će pacijenti koji u zdravstvenu ustanovu dolaze radi pružanja hitne medicinske skrbi, oni koji koriste usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali i oni koji trebaju skrb zbog sumnje na bolest uzrokovanu koronavirusom ili liječenje te bolesti.

Izuzetak od covid-potvrda su i djeca do 12 godina koja su u pratnji pacijenata, kao i ona koja odlaze u posjet hospitaliziranim roditeljima ili braći i sestrama. Također, covid-potvrda neće biti potrebna za vađenje krvi, čak i ako se odvija u bolnici.

A dokaz preboljenja koronavirusa priznavat će se i osobama koje su tu bolest preboljele, a bile su testiranje brzim antigenskim testom. Kako Stožer navodi u svojoj odluci, te će osobe od svog liječnika primarne zdravstvene zaštite morati zatražiti potvrdu o preboljenju.

Izuzeće od testiranja

Osim toga, testirati se neće morati ni oni zaposlenici i pacijenti kojima je koronavirus dijagnosticiran na temelju brzog antigenskog testa unazad 9 mjeseci, ali ni oni koji su imali dijagnosticirane covid bolesnike u obitelji te su s njima imali kontakte te su tom prilikom proglašeni tzv. vjerojatnim slučajevima, iako nisu laboratorijski testirani.

Testirati se neće morati ni oni kojima je koronavirus dijagnosticiran PCR testom prije više od 6, a manje od 9 mjeseci, kao i osobe koje su preboljele covid, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su vjerojatni slučajevi, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze.

Beroš: Pacijentima će testiranje biti plaćeno

Ministar zdravstva izjavio je danas da će testiranje biti plaćeno pacijentima te njihovoj pratnji, ali je naglasio da plaćanje ne može trajati do unedogled.

“U početnom prijelaznom razdoblju htjeli smo da država plaća testiranje svima koji se ne žele cijepiti i nisu preboljeli covid, no jasno je da to ne može trajati unedogled. Ovisit će o nizu elemenata, o trendu kretanja epidemije, povećanju procijepljenosti”, kazao je Beroš.

I premijer Andrej Plenković komentirao je uvođenje covid-potvrda u zdravstvu i socijalu, poručivši da se radi o "najosjetljivijim sektorima". Dodao je da neće biti uvođenja obveznog cijepljenja.

"Apelirat ćemo na sve one koji su u još nekakvoj dvojbi da to naprave. Ovo što sad radimo su covid-potvrde, dakle testirati se nije neki poseban problem – svatko tko to želi, može i onda će moći doći u bolnicu ili neku od institucija socijalne skrbi”, rekao je premijer.

U nastavku pogledajte tri odluke koje je danas objavio Nacionalni stožer.

