Brojke novozaraženih u Hrvatskoj i dalje su visoke, a na Odjelima intezivne njege u velikoj većini leže i umiru necijepljeni. 80 posto umrlih od COVID-a su necijepljene osobe, a svi umrli mlađi od 50 godina su bili necijepljeni.

Sanjin Hamidović ima 30 godina i najmlađi je pacijent trenutno na covid-odjelu u Rijeci. Spojen je na kisik i nije cijepljen, ali kaže kako je promijenio mišljenje.

"Slučajni kontakt i duga temperatura, nakon šest dana 39 temperatura, upala pluća. Trebao sam se možda cijepiti prije. Bilo bi pametnije puno", rekao je za RTL Direkt.

Trudnica spojena na kisik

S druge strane, Lidija je trudna i nije se cijepila, uz to je bila spojena na kisik do danas.

"Onaj dan koji je bio najteži je bio onda kada nisam mogla disati. Sav mi je fokus bio samo na tome da se vrati disanje", govori Lidija Jukić koja otkriva kako je na riječkom odjelu 15-16 dana. "Najgori dio je bio ovdje oko desetog dana kad sam došla u bolnicu. I sva sreća da sam došla kad sam došla", kaže.

Velika smrtnost na respiratoru

Bez obzira na to što se nije cijepila kaže kako i dalje nije sigurna što misli o cijepljenju. "Ne znam. Ne znam je li ok odgovor reći ne znam. Ne znam šta bih rekla. Mislim da je to osobna odgovornost svakog. Neka svatko odluči za sebe", kaže.

Na respiratornom odjelu je smrtnost velika.

"Danas je nažalost preminuo jedan osamdesetogodišnji čovjek. Svakodnevno, nažalost u ovo vrijeme umire jedan, dvoje ili troje ljudi, pacijenata. Na razini KBC-a to bude osam, devet, deset", kaže Aron Grubešić, voditelj covid-odjela u KBC-u Rijeka.