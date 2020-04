ČLANOVE STOŽERA NOVINARI PITALI O NJIHOVOM ČLANSTVU U HDZ-U: ‘Mi smo isti ljudi kao i prije dva mjeseca…’

‘To što su oni članovi HDZ-a je na neki način stvarno njihova privatna stvar, to nema veze s članstvom u Stožeru’, komentirao je Božinović

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji, članovi stožera su odgovarali i na pitanja koja nisu usko vezana uz epidemiju.

Veza s osumnjičenim Bandićevim suradnikom

Ministar Vili Beroš je na današnjoj presici Stožera upitan o povezanosti s Petrom Pripuzom, protiv kojeg je DORH podigao nekoliko optužnica i koji, kao poduzetnik, koristi Vladine mjere potpore . Ministar Beroš se zahvalio na pitanju, rekao da će na sva pitanja odgovoriti „vrlo transparentno, ali da to u ovom trenutku nije potrebno jer je riječ o Stožeru koji komunicira potpuno drugačiju problematiku“ i obećao dati intervju na tu temu.

Ostali članovi stožera bili su rječitiji kada su ih upitali o njihovom članstvu u HDZ-u.

‘Ponosna sam članica HDZ-a’

„Ovo su ljudi koji su imenovani i dugin niz godina su na pozicijama. To što su oni članovi HDZ-a je na neki način stvarno njihova privatna stvar, to nema veze s članstvom u Stožeru. Ne znam zašto bi to nekoga smetalo. Mislim da su se svi ovi ljudi dok je bilo najteže, pokazali kao stručnjaci i ne sjećam se da je tada itko pitao o stranačkoj pripadnosti”, kazao je Božinović.

“O mom radu bi trebali govoriti svi oni kojima sam u Gunji nosila dezinfekcijska sredstva, kojima sam davala novac iz svog džepa, i da ponosna sam članica HDZ-a”, kazala je Maja Grba-Bujević, ističući kako je 10 godina ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu te devet godina na čelu Kriznog stožera Ministarstva zdravstva te članica Civilne zaštite u bivšim i sadašnjem sazivima Vlade.

‘Nema mjesta politizaciji’

Nadovezao se Krunoslav Capak: “Mi smo isti ljudi kao prije dva mjeseca. Mnogi su nas tada proglasili stručnima. Brojni naši građani su ponosni što smo im vjerovali.

Kada je trebalo donositi odluke pustili ste nas da radimo svoj posao. Pustite nas da radimo stručni posao i dalje. Nema mjesta politizaciji. Mi smo ušli u još jedno osjetljivije razdoblje, kada moramo ojačati gospodarstvo i očuvatai zdravlje građana”, ističe Capak.

