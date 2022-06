Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, poznat je po tome da na posao dolazi bicikl pa je tom prilikom danas čestitao svima svjetski dan bicikala.

No, njegov član uprave Holdinga Boris Sesar vozi se u Tesli modela C. Nazivaju ga autom budućnosti, može voziti sam, a košta 400.000 kuna. Sesar ga je kupio sam, no Holding mu svaki mjesec isplaćuje 8825 kuna bruto jer na posao dolazi vlastitim automobilom, prenosi RTL Danas.

"Radi se o naknadi za nekorištenje službenog automobila koji koristi član uprave, to sam sve već komentirao u Gradskoj skupštini, bila je tema na zadnjoj sjednici. Ne vidim tu ništa sporno", kaže Tomašević.

Tesla ne glasi na njega?

Međutim, Povjerenstvu za sukob interesa ipak je sporno.

"Povjerenstvo odlučuje ispitati činjenice vezane za informacije u medijima o naknadama obveznika. I Povjerenstvo sada utvrđuje činjenice", kaže Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva o odlučivanju o sukobu interesa.

Također, Sesar ima veću plaću od gradonačelnika. Oporbeni zastupnici u Skupštini tražili su sve ugovore i anekse novog rukovodstva na uvid.

"Navodno ta Tesla nije ni na njega, nego je na njegovo privatno poduzeće, pa faktički tu ima posla i za neke druge institucije. Sad, je li to uopće pravno i je li to krivično djelo?", pita se Mario Župan, predsjednik zagrebačkog kluba zastupnika HDZ-a.

Krenuli i prvi otkazi u Holdingu

Jučer su uručeni i prvi otkazi u Holdingu. Prvo je dogovoreno kako će otpustiti 700 ljudi pa 500, a na kraju je otkaz dobilo tek 15 ljudi.

"I ljudi, koji bi trebali i koji ne bi trebali dobiti otkaz su pod takvim stresom da sve lošije rade i to je katastrofa za firmu", kaže Darko Kleinberger, koordinator Sindikata Zagrebačkog holdinga.

Kleinberger objašnjava kako za sada nitko operativno važan za funkcioniranje nije nastradao.

"Jedan dio tih ljudi mora ići, na žalost, samo oni toga nisu svjesni. U prvom valu otkaza ti su ljudi bili prvi", kaže Kleinberger.

Boris Sesar je pak novu ispunjenu imovinsku karticu poslao upravo danas.