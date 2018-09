CIJENE VOĆA I POVRĆA ŠOKIRALE GRAĐANE: Povrće skuplje i 100 posto, a jabuka skuplja od ananasa

Jabuka za izvoz, a cijena im je znatno viša i od ananasa. Istovremeno, cijene povrća ove jeseni skočile su i za 100 posto

Ovogodišnja jesen donijela je nova poskupljenja voća i povrća. Vidljivo je to primjerice i na paprici čija je vreća “na veliko” lani u ovo vrijeme iznosila 30 do 40 kuna, dok joj ove godine cijena na đakovačkoj tržnici ide čak i do 75. Tako je cijena povrća za zimnicu ove godine veća između 50 do 100 posto.

Kupci se mršte i na cijene voća jer, iako je, primjerice, za jabuke godina bila rodna one se mogu naći po 10 ili 11 kuna. S obzirom na otkupnu cijenu, glasnogovornik Hrvatske voćarske zajednice Frane Ivković tvrdi kako konečna cijena ne bi trebala biti veća od sedam kuna. Ipak, cijene jabuka su pedeset posto veće.

Muke s paprikom

Povrtlari pak za cijenu povrća “krive” katastrofalnu godinu. “Ona je za papriku na listi ocjena od jedan do pet – čista jedinica, a općenito, za sve povrće ocjena je dvojka”, žali se đakovački povrtlar Memet Imeri. I on i njegov ekolege tvrde kako ih je prvo u travnju zadesilo preuranjeno ljeto, uslijedile su česte i obilne kiše, a zatim dugo razdoblje visokih temperatura. “Paprika je najviše stradala, bilo je i bolesti. Ona voli kišu, ali ne na 35, ona voli 26, 27 Celzijevih stupnjeva. Oko Virovitice je paprike stradalo i 90 posto. Bilo je i leda. U Zagrebu je kilogram roge 25 kuna”, pojašnjava Imeri.

Potrošači godinu pamte i po skupoj, lošoj i “ocvaloj” cvjetači kojoj sada cijena doseže i 20 kuna u trgovačkim centrima. Cijena kupusa na tržnici je četiri do pet kuna, a patlidžana šest, piše Glas Slavonije.

Jabuke 11, ananas 9 kuna

Na đakovačkoj tržnici svoju rajčicu prodaje i Dragan Šušak iz Tomašanaca. Do unuatrag mjesec dana bila je tek 5 kuna, sada je 12. Na upit za razlog tolikog skoka cijena, Šušak kaže kako je bio prisiljen držati nižu cijenu zbog konkurencije trgovačkim lancima. Sada kada rajčice gotovo više i nema, slobodan je podići cijenu koja je još uvijek puno niža od onih u trgovinama, tvrdi. Iako mu je u cilju prodati sve što je ponudio, priznaje da je kupaca manje. Kad je u pitanju ostala roba, Šušak tvrdi da cijenu krastavaca od 12 kuna nije mijenjao, kao ni sedam kuna za kilogram roge ili osam za kupus.

Dodajmo svemu da su jabuke u trgovačkim centrima skuplje i od egzotičnog voća pa dok one stoje 11 kuna, limun košta 8,99, grejp 6,99, ananas 8,99 kuna pa proizlazi da je jabuka nedostupnija od tog voća koje se uzgaja daleko od Hrvatske. Grožđe i u jeku berbe drži cijenu od osam, devet, pa i 10 kuna za kilogram.