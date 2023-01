Prodaja stanova lakša je i brža u odnosu na prodaju kuća. Osim toga, stanovi postižu veće cijene po kvadratu od kuća što znači da se za relativno povoljnu cijenu po kvadratu može dobiti više stambenog prostora.

Iako to zvuči primamljivo, treba imati na umu da su kuće u pravilu osjetno veće kvadrature nego stanovi što znači da konačni zbroj kvadrata rezultira cijenom koja za kuću ipak premašuje cijenu stana prosječne kvadrature.

U tom kontekstu zanimljivo je promotriti novu Eurostatovu statistiku, u kojoj se kretanje cijena kuća i najamnina promatralo u razdoblju od 2010. godine do trećeg kvartala 2022.

Cijene kuća rasle brže od najamnina

Prema podacima Eurostata, najamnine i cijene kuća u EU-u nastavile su rasti u trećem kvartalu 2022. pa su tako - u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine - najamnine porasle za 2,1 posto, a cijene za 7,4 posto.

To je putanja slična onoj iz razdoblja između 2010. i trećeg kvartala 2011. godine s jednom razlikom: dok su najamnine postojano rasle od 2010. do trećeg kvartala 2022., cijene kuća znatno su oscilirale.

Nakon oštrog pada između drugog kvartala 2011. i prvog kvartala 2013., cijene kuća ostale su više-manje stabilne između 2013. i 2014. godine da bi, nakon brzog početkog rasta 2015., cijene kuća rasle brže od cijena najma.

Cijene kuća pale samo u tri zemlje EU-a

Eurostat tako iznosi podatak da su od 2010. godine do trećeg kvartala 2022. najamnine porasle za 18 posto, a cijene kuća za čak 49 posto.

Gledano po zemljama EU-a, cijene kuća su porasle u 24 članice EU-a, a pale u svega tri. Cijene su se više nego udvostručile u Estoniji (+199 posto), Mađarskoj (+174 posto), Luksemburgu (+140 posto), Litvi (+137 posto), Latviji (+134 posto), Češkoj (+133 posto) i Austriji (+ 130 posto), dok su cijene kuća porasle više od najma u čak 19 država članica EU-a.

Pad cijena kuća zabilježen je u Grčkoj (-22 posto), Italiji (-9 posto) i Cipru (-0,3 posto).

Cijene najma porasle u gotovo cijeloj EU

Kada su u pitanju najamnine, usporedba trećeg kvartala 2022. s 2010. godinom pokazuje da su cijene najma porasle u 26 država članica EU-a, a pale samo u jednoj.

Najveći porast najamnina tako je zabilježen u Estoniji (+233 posto) i Litvi (+151 posto) dok je pad zabilježen jedino u Grčkoj (-24% posto).

Podaci za Hrvatsku

U Hrvatskoj, cijene kuća u trećem kvartalu 2022. u odnosu na 2010. skočile su za gotovo 50 posto, dok su najamnine porasle za otprilike 20 posto, pokazuju podaci Eurostata.

Iskustva na terenu pokazuju da je najam porastao i više, kaže Lucijan Jurić, analitičar za tržište nekretnina i direktor agencije Ponte Antiqua. Ipak, upozorava da treba biti oprezan u analizi statističkih podataka kada su u pitanju cijene kuća u Hrvatskoj.

"Prvo, treba razlikovati tražene cijene od realiziranih. Kod kuća, realizirana cijena je i do 20 posto niža od tražene, dok je kod stanova ta razlika od 5 do 7 posto. Drugo, pod kuće spadaju i kuće za biznis - poput onih na Jadranu koje se sastoje od nekoliko apartmana, donose prihod i čije su cijene moguće porasle i više nego što ova statistika pokazuje - i kuće za stanovanje.

Tako, ako prodajete kuću za biznis, to se vodi kao transakcija kuće i jako podiže statistiku cijena kuća. Kuće za stanovanje, njih je teže prodati, dulji je period prodaje i cijena je fleksibilnija, a iskustvo s terena pokazuje da nisu porasle za 50 posto", upozorava Jurić.

Dodaje kako je u vrijeme covid pandemije postojala teorija da će kuće na rubnim dijelovima grada postati atraktivne jer omogućavaju boravak na otvorenome čak i u slučaju lockdown-a, ali napominje kako ne može potvrditi iz prve ruke da se to zbilja dogodilo.

"Ne bih rekao da je tržište podivljalo za kućama za stanovanje. To su kuće stare 30 do 40 godina, tipski rađene prema potrebama jedne obitelji i za njih je teže pronaći kupca. Današnje moderne kuće su široke prizemnice, a nekada su se gradile kuće na kat s više stanova za više članova obitelji. Danas to ljudima više nije primaljivo, a tu su onda i troškovi adaptacije takvih kuća što njihovu cijenu u konačnici čini fleksibilnijom prilikom prodaje", napominje naš sugovornik.