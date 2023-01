Prije uvođenja eura uvjeravali su nas da neće doći do velikog pada standarda kao u Sloveniji i drugim zemljama. A sada poskupljuje gotovo sve, pa čak i ono osnovno - kruh.

Kumovala je i inflacija pa je u posljednjih godinu poskupio 30 posto. Najjeftiniji kruh do jučer je bio sedam kuna, danas stoji jedan euro. Pola kune više, prenosi RTL.

"Polubijeli kruh koji je koštao sedam kuna, sad su ga pekari zaokružili na jedan euro. To je značajna stavka za ljude koji to kupuju s malim primanjima - 53 lipe svaki dan više dati nego treba. Ja se nadam da će inspekcija to odraditi", rekla je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

I bez konverzije Hrvatska se još u rujnu našla među prvih pet država članica s najvećim poskupljenjem. U Mađarskoj je kruh u godinu dana poskupio 65 posto, potom slijede Litva, Estonija, Slovačka i Hrvatska s poskupljenjem od oko 30 posto.

"Uvozimo jako puno kruha pa smo 2021. uvezli kruha u vrijednosti od 187 milijuna eura. To tržište je jako konkuretno. Naša pekarska industrija ima jako malo prostora za dizanje cijena u smislu toga da bi pojačala svoju profitabilnost", govori Zvjezdana Blažić, konzultantica za prehrambenu industriju i poljoprivredu.