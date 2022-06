U nedjelju je bilo vruće diljem Hrvatske, no to je samo uvertira u toplinski val koji nas čeka ovoga tjedna. Za velik dio zemlje izdana su upozorenja zbog opasnosti od toplinskog udara. No, mnogi za to ne mare. Pune su plaže bile ovih dana i po najvećem suncu, iako se preporuča izbjeći boravak na otvorenom.

"Izbjegavate izlazak i boravak na direktnom suncu između 10 i 17 sati, izbjegavate fizički rad, koristite prozračnu odjeću, kremu za sunčanje i jedite lagane obroke", preporučuje Krešimir Čohar iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prijetnje zdravlju

Velika opasnost od sunca, odnosno toplinskog udara predviđa se u Zagrebu, Karlovcu, Gospiću, Kninu, Rijeci, Splitu, Dubrovniku. Stoga su timovi Hitne pomoći su već u pripravnosti.

"Danas smo imali primjer jednoga starijeg gospodina koji je u 12 sati šetao sam, na otvorenom vanjskom prostoru bez ikakvog pokrivala za glavu i nije se dovoljno rehidrirao i normalno da će se onda osjećati slabo", opisao je za Dnevnik.hr Darko Sinjeri, specijalist hitne medicine.

Osim slabosti, u narodu poznate i kao sunčanice, postoji još jedna prijetnja koju građani često ignoriraju. Riječ je o melanomu ili raku kože. Prema posljednjim podacima, dobilo ga je 706 osoba. "Problem melanoma, pogotovo, jest to što je zapravo mučki, lako metastazira, proširi se i teško ga je vidjeti", kaže Čohar.

Pažljivo s klimom

Mnogi spas traže u rashlađenim prostorijama. No, i s klimom treba biti oprezan. "Preporuka je da temperatura u prostoriji ne bude za više od sedam stupnjeva niža od vanjske. Treba i prilagoditi jačinu kao i smjer puhanja, da zrak ne puše izravno u nas", savjetuje Čohar.

Uz to, klime troše veliku količinu struje. Da bi računi bili manji, dovoljno je podesiti termostate na 25 stupnjeva. Pomoći može i spuštanje roleta. Vani je dovoljno držati se hladovine.