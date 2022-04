DORH, carina, policija i Porezna uprava uskoro bi mogli dobiti nove ovlasti. Naime, Ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu zakonski prijedlog kojim bi se navedenim institucijama dao pristup registru računa tvrtki i građana u bankama. Jednostavnim rječnikom, svi djelatnici spomenutih institucija imali bi uvid u naše račune.

Radi se o prijedlogu Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s tim djelima, a ovaj zakonski prijedlog, koji je pomalo i uznemirio javnost, 'na stolu' je zbog ugradnje najnovije Direktive Europske unije o sprečavanju pranja novca, porezne utaje i drugih oblika financijskog kriminala.

Bivši ministar financija Slavko Linić u razgovoru za Net.hr ističe da je s jedne strane to dobro, jer ima zaista zlouporaba.

"S druge strane, budimo iskreni: kada promatrate kako cure informacije iz DORH-a, onda je uvijek upitna tajnost. Ja se pitam čemu uopće Zakon o zaštiti osobnih podataka i bilo čega. Nismo mi društvo u kojem vi možete vjerovati institucijama. To je politički upitno, moralno upitno, kako god hoćete", kaže nam Linić.

Dodaje da dok god mi nemamo društvo u kojemu će zakon koji bi se tako donio služio samo zaštiti od pronevjera, zloupotreba, korupcije, dok god ne budemo sigurni da imamo takvo društvo, Linić je mišljenja da je to moralo upitno te da će biti puno nezadovoljnika.

"Mi ne možemo vjerovati institucijama - neovisno da li je to netko u DORH-u, netko u policiji, da li je to u poreznoj. Uvijek će se imati zloupotreba. To je problem", kaže bivši ministar za Net.hr.

Treba pojačati rad dosadašnjih institucija

"Mi i sada imamo institucije; institucija koja prati sve transakcije u bankama je Ured za sprječavanje pranja novca koji sve to kontrolira. Nikada ništa nije išlo van, sve nezakonitosti koje se otkriju daju se policiji i DORH-u, otvara se istraga i onda oni dobiju dozvolu od suda da sve to kontroliraju. Taj sustav danas postoji, kroz taj Ured koji se nalazi pri ministarstvu financija. Oni kontroliraju sve transakcije koje im se učine sumnjive. Oni imaju uvid, kada utvrde da nešto nije u redu, daju DORH-u i policiji i tada oni dobiju dozvolu od suda i ulazi se u račune", pojašnjava nam Linić.

"Rekao bih da je ulazak u svaki račun problem povjerenja u institucije", kaže, dodajući da je on inače osoba koja smatra da treba kontrolirati i objavljivati podatke o onima koji ne plaćaju državi, a imaju imovinu. "To su ljudi koji su prešli neku crtu. No baš svakog građanina sada maltretirati i onda ostati upitno hoće li negdje nešto procuriti, to je problem društva", veli Linić.

Bivši ministar financija kaže da će se time samo stvoriti još veće "zlo". "Treba pojačati rad institucija koje već postoje.. Porezna također može kontrolirati ako uoči nešto sumnjivo. Nije problem, vi kada pratite imovinu i prihode svakog građanina, a to porezna mora, ona vidi da se imovina ostvaruje, a prihoda nema. Tada može tražiti dozvolu i ići u ispitivanje bankovnih računa i tako dalje", kaže.

Linić zaključuje kako je on za kontrolu, ali uz postojeće institucije koje imaju pravo na to - uz Ured za sprječavanje pranja novca, uz Poreznu upravu koja može kontrolom imovine i prihoda utvrditi nesrazmjere i krenuti u to.

"Opći pristup bankovnim računima mislim da neće biti dobar, čisto zbog povjerenja u institucije. Tada će se još više gubiti povjerenje u institucije i to će sve slabiti državu", zaključuje Slavko Linić u razgovoru za Net.hr.