Na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak otkrio je da će osim afirmativne kampanje u pokušaju poticanja na cijepljenje koronavirusa donositi i mjere koje bi mogle imati izravne posljedice po radnike koji se ne žele cijepiti.

Naime, moguće je da će se poslodavcu dati mogućnost da obveže zaposlenika na cijepljenje ili testiranje svakih par dana.

"Na početku sam rekao koje su naše strategije, postoji i restriktivni pristup u drugim državama, mi smo trenutno na afirmativnom pristupu... Ono na čemu se dodatno radi je da se u situacijama kada je potrebno štititi zaposlenike, poslodavcu daje mogućnost da obveže zaposlenika da se cijepi ili će se moratit testirati svakih par dana", otkrio je Capak.

Na koga će se to odnositi?

Istaknuo je da pri tome prvenstveno misle na zdravstvo i socijalu, gdje su česti i bliski kontakti između osoba. "Cijepljenje nam je usporilo, mi bi bili zadovoljniji da smo postigli cilj, ali nismo rekli da to mora tako biti do 1. srpnja. To nije neka granica, mi moramo nastaviti sa strategijama koje imamo, ja sam siguran da ćemo vrlo brzo postići taj cilj od 55% odraslog stanovništva", rekao je Capak.

Davor Božinović se nadovezao rekavši kako postoje oni koji misle da će virus nestati jer su "oni, eto, tako zaključili" te da je to negiranje znanja i znanosti. "Nije to prvi put da se na nešto novo gleda sa sumnjom, ali siguran sam da će kroz naše uporno ukazivanje na sigurnost cjepiva mislimo da će ljudi, većina njih, shvatiti da je ovo put povratak u normalan život", dodao je.