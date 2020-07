ČAČIĆ OBJASNIO ZAŠTO JE ODMAH PODRŽAO PLENKOVIĆA; Poslao je i poruku Škori: ‘Čudni ljudi čudnog imena…’

Ističe kako nikada nije rekao da će se Možemo! raspasti. ‘Naprotiv, cijemim čistoću njihovih stavova’

Čelnik Reformista Radimir Čačić za N1 ponovio je kako je odmah podržao Plenkovićevu većinu jer „osjećaju odgovornost da vlada bude formirama brzo i čisto“. Od uvjeta, ističe, ima samo jedan i da je tu primarno da se ni na kakav način ne skreće u pravcu radikalne desnice.

“Što se tiče projekata, to je potpuno jasno, jedan jasni i ravnomjerni razvoj Hrvatske. Smatramo da treba prepoznati potrebe sjevera u interesu ove zemlje. Siguran sam da ćemo s Plenkovićem vrlo brzo stići korektan sporazum”, rekao je Čačić.

Kaže kako je Plenković povukao strateški vrlo dobre poteze, stabilizirao svoj položaj u stranci i maknuo one krajnje radikale. “Stranku je pozicionirao tamo gdje ona treba biti. Radikalima je ostavio da se bave populizmom i demagogijom. Što se tiče smanjenja Vlade, to je u velikoj mjeri gola demagogija. Ne smanjuje se administracija tako da smanjujete broj ministarstava u Vladi, ali to je dobra poruka”, ističe.

Na pitanje hoće li tražiti neku poziciju u Vladi odgovara: “Nemamo nikakve želje precjenjivati svoj mandat. I ne bi bilo pristojno da to činimo ni mi ni HNS. Meni osobno ne pada napamet da idem u Vladu, a kamoli da to tražim”.

Ipak, kaže da ako bi došlo do toga da HNS dobije neku poziciju u Vladi na temelju jednog mandata, da bi u tom slučaju on isto to tražio za reformiste.

‘Cijenim jasnoću njihovih stavova’

Osvrnuo se i na natpise prema kojima je on rekao da smatra kako će se Možemo! odmah raspasti.

“Taj naslov je potpuno promašen, ja to uopće nisam rekao. Ni na kakav način nisam apostrofiramo Možemo! kao grupu stranaka koja će raspasti. Naprotiv, cijenim čistoću njihovih stavova. Ja sam mislio na cjelinu takve političke ponude koja nema svoju bazu. To se najmanje odnosi na Možemo jer su oni nastali u funkcioniranju na bazi. To se prvenstvo odnosi na Škorin pokret. Čudni ljudi, čudnog imena u smislu poruke koja je poslana nisu prihvatljivi za Reformiste”, pojašnjava Čačić.

Ističe kako je dobro da se politička scena profilirala i kako apsolutno cijeni koaliciju Možemo!. “Gospođo Borić, nemojte shvaćati doslovno novinske naslove, pogotovo ako nisu autorizirani”, poručuje Čačić.