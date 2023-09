Peti paket mjera pomoći Vlada bi trebala osvojiti u četvrtak kada se očekuje da će ga predstaviti premijer Andrej Plenković. Potpredsjednik Vlade za gospodarstvo Oleg Butković poručio je da je sve još u radnoj verziji, a paket treba predstaviti i koalicijskim partnerima te članovima HDZ-a.

Butković nije otkrio detalje, ali je potvrdio da će ministar gospodarstva Davor Filipović u utorak održati sastanak s trgovcima na kojem će tema biti vraćanje cijena za neke od 1300 namirnica navedenih u aplikaciji "Kretanje cijena" na iznose od 31. prosinca prošle godine, pišu 24sata.

"Obavit će se još pojedini razgovori sa zainteresiranim stranama, to ćemo obaviti u srijedu, budući da premijer sutra ide na put, tako da bi sve moglo biti spremno do četvrtka do sjednice Vlade. Znate da su neke mjere na snazi do kraja trećeg mjeseca sljedeće godine, to se odnosi na plin i čitav niz drugih poticaja, a za neke od njih moramo donijeti odluku sada, prvenstveno što se tiče električne energije i drugih nekih stvari", kazao je Butković te dodao da u mjerama ostaju i veliki i mali poduzetnici.

'Nećemo nikoga zapostaviti'

"Međutim, kad govorimo o velikim poduzetnicima, znate da je njihova granica bila 180, odnosno 230 eura kad govorimo o potrošnji iznad 250.000 po megavat satu, a danas je cijena kudikamo manja od toga pa je pitanje da li takva mjera ima smisla, a svi ti poduzetnici mogu ugovarati manju cijenu. Zato ćemo vidjeti do četvrtka, obaviti razgovor i s njima, da vidimo što to njima znači, ima li to smisla, ali o svima će se voditi računa i nikoga nećemo zapostaviti", poručio je Butković dodajući da će Vlada reagirati dođe li do bilo kakvog šoka ili poremećaja na tržištu.

"Svi će biti sigurni i to smo pokazali nebrojeno puta. Ne trebaju se oni (poduzetnici) bojati, ako i bude bilo kakvih tektonskih poremećaja, da bi cijena struje išla strahovito gore, Vlada će uvijek reagirati, ali ćemo s njima obaviti razgovor da vidimo je li bolje da ostanu mjere ovakve kakve jesu ili, budući da je cijena struje sada na tržištu manja i predviđanja su da će i u idućoj godini biti manja od 180 eura, ima li uopće smisla da takve mjere postoje", kazao je Butković.

Neki su spremni vratiti cijene na staro

O sastanku s trgovcima u Ministarstvu gospodarstva u utorak Butković je kazao kako već sada postoji spremnost jednog trgovačkog lanca da vrati cijene na razinu od 31. prosinca.

"U tom smislu će ministar gospodarstva sutra obaviti razgovor sa svim trgovačkim lancima", kazao je Butković.

Na pitanje, što će biti ako trgovački lanci ne pristanu spustiti cijene, Butkoviće je pozvao na strpljenje uoči sutrašnjeg sastanka.

"Vidjet ćemo sutra kako će se to odvijati, uvijek postoje mehanizmi", odgovorio je na pitanje novinara, ima li Vlada u tom slučaju kakve mehanizme na raspolaganju.

Paket težak 500 milijuna eura

Butković je komentirao i dječji doplatak te otkrio da se razgovara o povećanju iznosa.

"To je još uvijek u fazi razgovora, premijer će sve to u četvrtak predstaviti. Mi smo sad partnerima predstavili konture. Umirovljenici ostaju, sve ćete vidjeti, sveobuhvatno je, ciljano, izbalansirano, bit će određenih promjena kad govorimo o cijeni električne energije za građane, malo će se povećati potrošnja koja će se priznavati…- rekao je dodavši kako će paket biti težak oko 500 milijuna eura.

Zabranu ulaska srpskog glumca Sergeja Trifunovića u Hrvatsku i općenito u Schengenski prostor na godinu dana nije htio komentirati.