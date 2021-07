Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković za N1 je govorio o spajanju Pelješkog mosta, ponavljajući kako je to „projekt svih projekata“.

“Danas je veliki događaj. Mnoge su generacije sanjale da se on napravi, preko 20 godina traju volja i želja, a mi smo privilegirana generacija koja ostvaruje projekt uz financije iz EU-a. Ovim mostom spaja se hrvatski teritorij. Ovo su trenuci koji se ne događaju svaki dan, a nakon ovoga treba završiti i most i pristupne ceste”, rekao je Oleg Butković.

Pristupne ceste do početka iduće sezone

Tvrdi i kako su se Hrvatske ceste pokazale kao ozbiljna tvrtka koja i „najveći infrastrukturni projekt može provesti filigranski točno“ te da će do početka iduće sezone biti gotove i pristupne ceste .“ Kod javne nabave bilo je puno žalbi, ali zakon je takav je kakav je“, kaže ministar.

“Ovo je velik trenutak za sve građane i Pelješca i Korčule. Za Pelješac je ovo od velikog turističkog značaja, a građani neće više trebati putovnicu da bi došli kući”, kazao je ministar.

Što se tiče mosta za Pašman, kazao je kako je odobrena izrada studijske dokumentacije. “Taj bi most dobio puno dobrog, no to su postupci kakvi jesu”, kazao je Butković.

Za RTL je je istaknuo da se , zahvaljujući EU, nikada neće naplaćivati cestarina.

"Neće biti naplate cestarine i mostarine nikada. To je bio uvjet kod europskog financiranja. Hrvatske ceste će upravljati mostom, održavati ga i nikakvih problema oko toga neće biti. Nakon ovoga se projekt privodi prema kraju", kazao je.

Direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić je otkrio zašto se most spaja baš u ponoć.

"Razlozi su tehničke prirode. Znamo i sami da su temperaturne oscilacije važne kod gradnje ovakvih elemenata jer postoje oscilacije u materijalu. Iskustvo dosadašnje je da u vremenu od 23 do 24 sata da je ta temperatura najoptimalnija za izgradnju", kazao je.

'Najzaslužniji iz izvršne vlasti'

Naglasio je kako ovo nije otvaranje mosta, nego obilazak radova i svečanost spajanja mosta i hrvatskog teritorija.

Što se tiče uzvanika, rekao je: “Smatrali smo da najzaslužniji ljudi iz izvršne vlasti, počev od Plenkovića, ministar, te predsjednik uprave Hrvatskih cesta trebaju biti tu danas. Kada bude otvaranje mosta i cijelog projekta, bit će tu i uzvanici i više mjesta za sve”, kazao je Butkiović.

Što se daljnjih ulaganja tiče, rekao je kako se provodi velik investicijski ciklus ulaganja u luke, te da se u luke najviše ulaže u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

“Završetkom Pelješkog mosta nastavljamo po planu koji smo naumili”, rekao je Butković.