BURILOVIĆ POTVRDIO: ‘Cijepio sam se, nije to preko reda, ali ne bih to ponovio; Neću otkriti gdje’

Danas je potvrđeno kako je preko reda cijepljeno 4635 ljudi, među njima i rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras, ali i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović.

“Dakle, jučer kada je došao upit između stotinu upita, nisam bio u komori, kolegicama se ispričavam, upit da li ste se cijepili prekovremeno, rekao sam na telefon da baš mi je to trebalo. Je, ja sam se cijepio 13. 1. u vrijeme i u onom kontekstu kada se pozivalo na cijepljenje javne osobe, i drugi puta 4. veljače. razlog zašto sam se cijepio su problemi koje imam. Dakle, ja sam i to je nešto što ću sada podijeliti s hrvatskom javnošću, nakon 1690 dana provedenih na bojištu, ja sam hrvatski ratni vojni invalid zbog teškog oboljenja pluća, dobio sam tešku tuberkulozu i imam teški bronhitis, astmu, blagu astmu, imam respiratorne probleme, imam alergijske probleme, imam stalno probleme s dišnim putevima, respiratornima.

LUKA BURILOVIĆ POTVRDIO DA SE CIJEPIO PROTIV KORONE: ‘Ja sam ratni invalid, nisam smatrao da je to preko reda’

I na nagovor, dakako, liječnika i razgovor i sugestiju liječnika, mog i svih onih koje poznajem rekli su da spadam u rizičnu skupinu i zbog tih problema ja sam tada 13. 1. se cijepio. Na nekoliko mjesta sam pitao da li je to moguće, opet ponavljam, u kontekstu tog vremena kada se pozivalo javno i kada je bilo jako malo zainteresiranih ja sam to učinio. Danas, možda iz ove perspektive kada se govori da cjepiva ima manje, možda bih drugačije postupio i još malo pričekao bezobzira na sve ove probleme respiratorne koje sam rekao jer spadam, opet ponavljam, u rizičnu skupinu”, rekao je Burilović za RTL Direkt.

Rekli su mu da pripada u rizičnu skupinu

No, Burilović nije htio točno otkriti gdje se cijepio.

“Imate ili Opću medicinu rada ili Zavod za javno zdravstvo. Ja ne bih htio da zbog mog cijepljenja bilo tko ima problema. Na nekoliko adresa sam pitao da li je moguće uz predočenje dokumentacije, rekao sam cijepio sam se uz predočenu dokumentaciju su mi ponovili, odnosno rekli da spadam u rizičnu skupinu i da mogu dobiti cjepivo.”

Kada ga je novinarka upitala je li mu neugodno što se cijepio preko reda, rekao je:

“Iz konteksta 13.1. kada se pozivalo javno i kada nije bilo zainteresiranih nikako nisam smatrao da je preko reda, da je preko reda to ne bi nikada učinio. Sad da me pitate da li bi se cijepio, zbog ove okolnosti ako nekome fali, ne. Ali uzmite kontekst 13.1. kada se pozivalo, kada se puno javnih osoba pozivalo da svojim primjerom daju, ja koji spadam u rizičnu skupinu sam to učinio jer sam htio zaštiti između ostalog i svoje zdravlje. Ali kažem to je bio kontekst 13.1., danas je nešto drugo. Svakako da nikad ne bi učinio ništa preko reda niti to činim pa to ne bi učinio ni danas.”

No, može li bilo tko drugi doći do cjepiva na način na koji je došao Burilović?

“Pa ja ne znam, ja sam vam rekao da sam ja zvao nekoliko adresa. Ako ljudi imaju probleme i spadaju, sad većinu ljudi starijih s respiratornim problemima odnosno rizične skupine u koju prema liječnicima i spadam mogu se cijepiti ima dovoljno doza, počinje to kvalitetniji broj doza dolaziti odnosno veći broj i to je uredu. Međutim, tada prije mjesec dana je to bilo sasvim druga situacija, znate da ste i vi mediji pozivali što više ljudi da se cijepe. I to je sve što vam imam za danas reći.”