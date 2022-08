Mostovac Miro Bulj komentirao je danas na Facebooku veliku pljačku u INA-i, pri čemu je prozvao Niku Dalića, člana uprave Ine i muža Martine Dalić.

"Jasno je ko dan da je Plenković najodgovorniji jer je on sve ove kadrove u INA-i postavio. Hoće li muž Martine Dalić kao i svi oni koji su sjedili u Upravi i NO vratiti svoje plaće jer ih nisu zaslužili?! Čak iako nisu dio ove kriminalne strukture koja je čerupala INA-u, iako je u to teško povjerovati, odgovorni su jer kriminal nisu primjetili!

Inače, Niko Dalić je zahvaljujući Plenkoviću u INA-i primao mjesečno 130 tisuća kn plaće, što znači da je u 11 godina natukao u INA-i 17 milijuna i 160 tisuća kn! Ina se pljačkala i legalno, a ne samo nelegalno", napisao je Miro Bulj.