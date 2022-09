Od 1.listopada miješani komunalni otpad morat će se odlagati u specijalizirane plave ZG vrećice, a ovih dana, pojavile su se fotografije da se na tržnicama vrećice prodaju po znatno nižim cijenama.

Fotografiju je objavio zastupnik u Skupštini Grada Zagreba, Renato Petek. "Dobio sam ju putem društvenih mreža. Znam da se radi o tržnici u širem centru grada Zagreba. Znam da su se prodavale i da su brzo prodane. Očito je nepoznanica da li se radi o originalu ili nekoj kopiji. Poslije su one viđene i na Hreliću", rekao je za RTL.

"Ne znam je li to slučaj na ovoj našoj tržnici, ali ilegalna prodaja vrećica na tržnicama nije nikakva novost. To se događa zadnjih 30 godina. Dolaze ti ilegalni prodavači koji nose u kolicima, u torbama. To je vješto skriveno", rekao je prodavač na tržnici Nevenko Kušinec.

Prodaja ide dobro

Osim na placu, vrećice se prodaju i u oglasima na internetu, gdje se prodaju za kunu. U Gradu Zagrebu i Holdingu kažu da su dizajn vrećica zaštitili 2. rujna.

"Ukoliko su navodi točni, radi se o ozbiljnom kršenju zakona Republike Hrvatske te ćemo u zaštiti intelektualnog vlasništva i interesa Zagrebačkog holdinga, koristiti sva raspoloživa pravna sredstva", kažu iz Zagrebačkog Holdinga.

Vrećice inače stižu iz Hercegovine iz tvrtke Weltplast, koja je proizvela i stare žute i smeđe vreće. Na mjestima gdje se legalno prodaju po 20, 40 i 80 kuna za paket, kažu, ljudi kupuju dosta.

"Ova manja pakiranja od 10 litara prodaju se bolje. Vjerujem da će uzimati poslije veće zato što su ove stvarno malecke", smatra prodavačica na kiosku, Dubravka Pavlinić.