Brojni hrvatski gradovi i ove su godine sudjelovali u najvećoj svjetskoj ekološkoj akciji "Satu za planet Zemlju" gašenjem svjetla u subotu od 20,30 do 21,30 sati, pokazujući tako predanost Zemlji, istaknuli su u svjetskoj organizaciji za zaštitu prirode WWF-u, organizatoru akcije.

Ta se akcija obilježava od 2007.

Zidine u Dubrovniku, splitska riva s južnim pročeljem Dioklecijanove palače, Arena u Puli, Forum u Zadru, Trg Republike Hrvatske u Rijeci, Trg Nikole Šubića Zrinskog u Zagrebu, pješački most u Osijeku, utvrda Stari grad u Đurđevcu - tek su neka od prepoznatljivih mjesta u Hrvatskoj koja su se pridružila "Satu za planet Zemlju", globalnoj akciji WWF-a.

Ta se akcija obilježava od 2007., kada je provedena samo u australskom Sydneyu. Ove su joj se godine pridružile čak 192 zemlje, a počela je u 20,30 sati po lokalnom vremenu u Novom Zelandu gašenjem javne rasvjete prepoznatljivih znamenitosti u Aucklandu. U Hrvatskoj se "Sat za planet Zemlju" obilježava od 2009.

"S vremenom je 'Sat za planet Zemlju' prerastao u najveći globalni pokret za podizanje svijesti o padu bioraznolikosti i klimatskoj krizi. Prema najsvježijim podacima, od 1970. godine populacije divljih vrsta smanjile su se za 69 posto.

Nastavimo li životom kakav živimo, vrlo ćemo brzo doći do troznamenkastog broja, a to je nešto što ne smijemo dopustiti. Vrijeme je da nam zaštita prirode postane prioritet, i to ne samo državnim čelnicima, već i direktorima najvećih svjetskih i lokalnih korporacije, kao i nama, pojedincima", poručila je Petra Boić Petrač, direktorica komunikacija u WWF Adriji.