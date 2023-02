OVAKVE PRIZORE NISMO DUGO VIDJELI / Brodice diljem Hrvatske ostale su na suhom: Oseka otkrila i već davno uginule periske

Diljem Jadranske obale došlo je do oseke, od Istre pa do juga Hrvatske. Na suhom su ostale brodice u Fažani, Puli, Stobreču... Velika oseka u lučici Zonka otkrila je već davno uginule periske. U galeriji pogledajte kako to izgleda.