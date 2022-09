Seksualne djelatnice iz Brazila sezonu su došle odraditi u Šibenik, klijente primaju u privatnim apartmanima koje iznajmljuju bez znanja vlasnika, a svoje usluge uz cjenik reklamiraju na stranici Euro Girls Escort. Njih tri su uz Optužne prijedloge protjerane iz Šibenika i Hrvatske, javlja Šibenik.in.

Vlasnik apartmana kojemu je gošća bila sumnjiva javio se za Šibenik.in, ispričavši da je već čuo da su neke Brazilke u Šibeniku, a na web stranici koja reklamira escort usluge, uspio je pronaći fotografije svoje gošće. Nakon toga obavijestio je policiju koja je upoznata sa slučajem.

Ako je vjerovati oglasu, u Šibeniku se nalaze četiri prostitutke, kodnih imena Pietra, Lizza, Patrizia i Karen, imaju od 20 do 24 godine i u oglasu se predstavljaju uz par rečenica, gradom u kojem se nalaze i popisom usluga uz cjenik Brazilke nude usluge za iznos od 200 do 300 eura po satu, navode što je uključeno u cijenu, ali i cjenik za "one koji žele znati više".

"Policija prati stanje oko moguće organizacije prostitucije na prostoru cijele Policijske uprave. Iz svega proizlazi da organizirane prostitucije nema, u smislu da određena osoba u sklopu trgovine ljudima prisiljava pojedine osobe na prostituciju ili radi zarade vrbuje pojedine osobe da se za nju bave prostitucijom", rekao je glasnogovornik PU šibensko-kninske Šime Pavić.

"Prekršaje nismo evidentirali tijekom 2021.godine dok smo tijekom 2022. godine proveli kriminalističko istraživanje nad tri strane državljanke, utvrdili prekršaje i protiv njih podnijeli Optužne prijedloge. Također su Rješenjem dobile rok od 7 dana da napuste teritorij Republike Hrvatske", dodao je.