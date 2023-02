Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dao je izjavu za medije u Dubrovniku. Prvo je komentirao je li u Rijeku poslana inspekcija zbog slučaja Platak.

"Ja ne šaljem inspekciju, nije poslao ni glavni ravnatelj policije, ali ja ne vidim ništa sporno", rekao je ministar.

Na pitanje je li bilo grešaka u komunikaciji, kazao je da dnevno u Hrvatskoj ima oko 1000 prekršaja i nekoliko stotina kaznenih djela.

"Zamislite kada bi se o svakom obavještavala javnost. Naravno da postoji procjena onog što se javlja, tu se policijskim postajama nitko ne miješa u posao. To su ljudi koji znaju što je opravdani interes javnosti. Jer tu je toliko toga", kazao je Božinović koji ne smatra da je problem što je policija izvijestila javnost o događaju nakon tri dana.

O aferi SMS

Komentirao je i aferu SMS.

"Sve što se radi u toj operaciji radi se temeljem USKOK-a", kazao je.

Na pitanje ima li u njegovu ministarstvu zapošljavanje preko veze i je li ikad ikog preporučio ministar je rekao: "Imam načelnika ovdje koji je u policiji 31 godinu. Imamo sistem da čelnici preporučuju ljude s kojima će surađivati na pozicijama unutar ministarstva."

'Uvijek se može doći do dodatnog dokaza koji može utjecati na tu odluku'

Na pitanje je li se našao u poziciji da ga netko traži uslugu i da je morao odbiti, rekao je: "I sinoć me jedan gospodin pitao nešto na tom tragu. Kada ste na javnoj funkciji, to se događa svima. No, zna se što je procedura i kako se to obavlja."

Dodao je kako je to posao Državnog odvjetništva. "Policija je bila pod pritiskom što nešto nije kvalificirala na ovaj ili onaj način. Da je to tako jednostavno onda bi DORH naložio prekvalifikaciju, no oni će raditi dodatne radnje. Izvidi i dalje traju i uvijek se može doći do dodatnog dokaza koji može utjecati na odluku. No raditi bilo koju vrstu pritiska da policija kroz nekoliko radnji, to tako ne ide", kazao je Božinović.