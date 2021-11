Novinar i kolumnist Boris Dežulović izjavio je u srijedu nakon oštrih reakcija na svoju kolumnu, da ukoliko ima žrtava Vukovara koje su uvrijeđene, da ih nije uvrijedio njegov tekst, nego oni koji trguju njihovom žrtvom, a da je u tekstu pisao o trgovini groznom žrtvom Vukovara.

"Ako je itko ovdje uvrijeđen, ako su uvrijeđeni neki nevini ljudi, žrtve, obitelji, nisam ih ja uvrijedio, nego su ih uvrijedili oni koji trguju tim njihovim žrtvama, o čemu je u mom tekstu riječ”, kazao je jutros Dežulović za N1 televiziju.

Komentirao je reakcije koje su na njegovu kolumnu o Vukovaru, pristigle iz Domovinskog pokreta i Ministarstva branitelja, koje je ustvrdilo da Dežulović svojim tekstom “pokušava obezvrijediti sve žrtve Vukovara i Domovinskog rata”.

Ne misli se ispričavati

Poručio je da se ne misli ispričati zbog kolumne, a da je njezina poanta, koju mnogi nisu shvatili, bila govoriti o "jeftinoj konjokradičkoj trgovini žrtvom Vukovara".

"Pisao sam o toj jeftinoj konjokradičkoj trgovini groznom žrtvom Vukovara. Ja tu žrtvu znam bolje od mnogih koji danas skaču na stražnje noge, jer sam bio tamo. Ne moraju oni meni govoriti što je Vukovar i kakav je Vukovar bio. Ja to znam, ja sam to vidio”, rekao je Dežulović.

Istaknuo je da u tekstu psovku izgovaram u ime tog grada, a da si to uzima za pravo, jer je bio tamo kad je umirao taj grad i zato što zna što je Vukovar bio i što je dana.

Osvrnuo se na činjenicu na koju je upozorio i u kolumni, da je prema procjenama Državnog zavoda za statistiku, u zadnjih 10 godina iz Vukovara otišlo 5.500 ljudi.

“Iz takvog Vukovara u koji je Vlada uložila milijarde kuna. Samo, u što je ulagano? U kakav grad je ulagano?”, upitao je Dežulović.

Dodao je je da je ulagano u spomen-kosturnicu, grad za mrtve te da “Vukovar nije grad za žive niti je planirano da bude grad za žive”.

Oštre osude

“To je planirano kao grad koji će biti vječna opomena i koji će biti mjera domoljublja za nas ostale Za Vukovarce i one koji sebi to mogu priznati, to nije grad za njih i to znaju ovih 5.500 što su otišli. Njih treba pitati zašto su otišli, sigurno nisu otišli zato što je u Vukovaru dobro uloženih nekoliko milijardi kuna za njihov život”, dodao je.

Dežulovićev tekst oštro su osudili i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, vukovarsko-srijemski HDZ, HVIDR-a RH koja je od nadležnih institucija zatražila očitovanje o postojanju kaznene odgovornosti u Dežulovićevim djelima.

Sa sadržajem kolumne složio se saborski zastupnik Bojan Glavašević, sin legendarnog radijskog urednika i ratnog izvjestitelja Siniše Glavaševića, ubijenog nakon pada Vukovara rekavši da i on već godinama upozorava da je Vukovar sakraliziran umjesto da bude grad za žive, jer na njemu parazitira dio politike.