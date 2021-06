Kazimir Bačić je izabran za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije u Saboru 2017. godine, a ostat će zapamćeno da je izabran solidnom većinom, s 90 glasova za i samo 12 suzdržanih, bez glasova protiv – što je znak da je u njegovu slučaju došlo do dogovora između vladajućih i oporbe, iako je on nesumnjivo bio prijedlog vladajućeg HDZ-a. Iako je radio na HRT-u od 1984. godine, u tehničkoj službi, široj javnosti je bio gotovo posve nepoznat, nisu bili zapaženi njegovi javni nastupi, a i nakon izbora za ravnatelja izbjegavao je javne nastupe jer nije bio osobito retorički vješt.

Odmah se naglašavalo da je on i obiteljski vezan za HDZ: njegova punica je Ksenija Urličić, voditeljica i urednica s HRT-a čiji je brat bio Žarko Domljan, poznati HDZ-ovac, bliski suradnik Franje Tuđmana, predsjednik Sabora nakon prvih višestranačkih izbora. Smatralo se da je upravo Ksenija Urličić preko svojih HDZ veza, koje su sezale do samog vrha HDZ-a, posebno do Gordana Jandrokovića, uspjela izlobirati da je Kazimir Kazo Bačić idealno rješenje za čelnu poziciju na HRT-u, da će savršeno surađivati s vlašću i istovremeno dovesti u red poslovanje javne televizije.

Od prvog dana se smatralo da će Bačić zapravo samo figurirati, a da će stvarni posao na HRT-u voditi – Mislav Stipić, dugogodišnji visokorangirani menadžer (bio je tajnik, jedno vrijeme i v.d. ravnatelja, a sada direktor poslovanja), inače iz HSLS-a, stranke koja je postala redovni podupiratelj HDZ-a na svim razinama. Stipić je dobio otkaz u vrijeme kada je HRT vodio Goran Radman, tužio je HRT, te je vraćen na posao nakon izvansudske nagodbe uz financijsku naknadu.

Problemi i skandali u poslovanju

Bačićevo vrijeme vladavine HRT-om, iz godine u godinu obilježavaju problemi u poslovanju i skandali. Godine 2018. Vlada nije prihvatila izvješće Nadzornog odbora HRT-a u kojem je na čelu bila poznata glumica Anja Šovagović, a u izvješću se upozoravalo na mnoge sumnjive poslove i ugovore koji su sklapani štetno za javnu televiziju. Vrh HRT-a, međutim, nije odgovarao ni za jedan potez, a Nadzorni odbor je smijenjen. Anja Šovagović je u intervjuu tvrdila da je ministrica Nina Obuljen "navukla Plenkovića" da ih smijeni.

U jednom od svojih posljednjih intervjua, u ožujku ove godine za Večernji list, ravnatelj Bačić je istaknuo da smatra da uspješno vodi HRT. "Mogu istaknuti da se od početka mog mandata do danas poboljšala financijska situacija HRT-a i da je smanjeno kreditno zaduženje HRT-a kao i troškovi vanjskih suradnika pa su ti ciljevi koji su na početku mandata stavljeni pred mene i ostvareni. Od kraja 2019. HRT je najgledanija televizija u Hrvatskoj, a tijekom 2020. HTV 1 postaje najgledaniji kanal u zemlji, a naš Informativni program jedan je od najgledanijih programa u zemlji, što se najbolje vidjelo nakon dva velika potresa u Hrvatskoj", rekao je, između ostalog, Bačić.

Pretres kuće Kazimira Bačića

Ako se njega pitalo, sve je na HRT-u bilo najgledanije, naglasio je da on nije radio "kadrovske čistke", a što se tiče optužbi da je jedan od menadžera osumnjičen za seksualno nasilje – naveo je da se takvi slučajevi "neće tolerirati", no, koliko je poznato, osumnjičeni menadžer i bliski suradnik ravnatelja Bačića i dalje radi na HRT-u. Istovremeno su se, međutim, redale tužbe i opomene pred otkaz novinarkama i novinarima koji su se usudili javno govoriti o stanju na HRT-u (Sanja Mikleušević Pavić, Maja Sever, Hrvoje Zovko).

HRT je pod vodstvom Kazimira Bačića podigao i rekordno mnogo tužbi protiv vlastitih novinara i drugih medija, a sve su odvjetničke usluge, dakako, plaćane sredstvima HRT-a.

Zanimljivo je da su se i Kazimir Bačić i njegov suradnik Mislav Stipić spominjali među gostima tajnog kluba koji je organizirao Dragan Kovačević, uhićeni direktor Janafa.

Zanimljivo je da ravnatelj Bačić, koji nije radio nigdje drugdje nego na HRT-u, danas posjeduje kuću i stan u Zagrebu, te stan i poslovni prostor u Dubrovniku, a i na suprugu glasi još nekoliko stanova. Kao ravnatelj ima plaću od gotovo 25 tisuća kuna neto, ali na ranijim poslovima sigurno nije imao toliku zaradu, pa se nesumnjivo može postaviti pitanje - porijekla imovine.

Česta suradnja HRT-a i Grada Zagreba

HRT je često surađivao s Gradom Zagrebom, pratile su se afirmativno manifestacije poput Adventa ili su se zajednički organizirala događanja, primjerice Zagrebačko kulturno ljeto, a u tim su prilikama kamere mogle zabilježiti i prijateljsko ophođenje između ravnatelja Bačića i gradonačelnika Milana Bandića. Zajedno su, recimo, slavili i izbor za Miss Universe i pozirali s odabranim djevojkama.

Pretpostavlja se da je prijateljstvo s Milanom Bandićem kumovalo i činjenici da je jedna od kćeri Kazimira Bačića nekoliko mjeseci tijekom 2018. godine bila zaposlena u Turističkoj zajednici Zagreba.

O kontroverznim aspektima vladavine Milana Bandića HRT nije izvještavao ili se bavio istraživanjem u centralnim emisijama informativnog programa. Tim slučajevima se bavila jedino emisija "Labirint" koja je upravo u vrijeme ravnatelja Kazimira Bačića preseljena s Prvog programa na mnogo manje gledani Četvrti program.

HRT ostao bez šefa - uhićen je glavni ravnatelj HRT-a

Nakon što je objavljena tek štura vijest o hapšenju ravnatelja Bačića, predsjednica ogranka HND-a na HRT-u, Sanja Mikleušević Pavić, obratila se Upravi HRT-a kratim dopisom:

"HRT nije privatni medij pa molim da se objektivno i vjerodostojno izvještava. Činjenica da je među uhićenima i glavni ravnatelj HRT-a, ne samo da je presedan već i vijest, pa i za HRT."