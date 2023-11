Ulazimo u prosinac, blagdani su samo koji korak udaljeni, a jedno od uvijek bitnih pitanja je svakako i blagdanski bor te njegova cijena. Jeftinije su smreke, a prva drvca na tržnicama će se pojaviti za oko dva tjedna. Sigurno je da će biti skuplja, samo nije jasno koliko, piše Danas.hr.

"Mogu kao proizvođač iz prve ruke reći da će cijene ostati većinom iste kao i prošle godine. Očekuje se eventualno poskupljenje do pet posto isključivo radi poravnanja s eurom i isključivo radi troška radne snage. Trošak radne snage u plantažama je porastao što je i opravdano jer ljude treba pošteno platiti", govori uzgajivač božićnih drvaca iz okolice Zagreb, Ivan Pokupec.

Direktno iz rasadnika

Iako veliki broj uvoznika želi iskoristiti inflaciju te dodatno zaraditi, mnogi su u isto vrijeme svjesni da bi u slučaju poskupljenja oslabila i prodaja. Cijenu svakako diktira visina i kvaliteta, a već godinama je najpopularnija nordijska jela.

"Tu će se cijene kretati od borova od metar i pol do tri od 20 eura pa do hajdemo reći pa do 60 eura najskuplje drvce od preko 2 i pol do tri metra", dodao je Pokupec.

Postoje i povoljnije opcije poput obične smreke, čija cijena varira od 10 do 20 eura. Dodatna je ušteda i kupnja direktno iz rasadnika. Za one koji žele imati pravo drvce, taj je cjenovni rang prihvatljiv.