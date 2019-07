BIVŠA PREMIJERKA JE SKEPTIČNA: ‘Ne treba očekivati da Lovro Kuščević podnese ostavku’

Jadranka Kosor smatra da ne treba očekivati da će Lovre Kuščević podnijeti ostavku nakon posljednjih afera

Gostujući u emisiji Novi dan N1 televizije, bivša premijerka Jadranka Kosor prokomentirala je nove afere ministra uprave Lovro Kuščević, rekavši kako ne treba očekivati da će Kuščević podnijeti ostavku. “Kuščević je osobni izbor predsjednika Vlade, to je očito. Ne treba očekivati da Lovro Kuščević podnese ostavku, jedino ako Plenković procijeni da je to za njega preveliki teret”, smatra Kosor.

Kosor se osvrnula i na to da je član Predsjedništva HNS-a i saborski zastupnik te stranke Stjepan Čuraj izjavio u subotu kako će HNS tražiti hitan sastanak s premijerom na kojem će predložiti Kuščevićevu smjenu. “Zanimljivo je da HNS-u sad odjednom jako smeta Lovro Kuščević. A nisu postavljali pitanjima o Mercedesu u dvorištu te vožnju bez vozačke dozvole tri godine. Politički tajnik je iznimno važna funkcija u HDZ-u i teško je zamisliti da se nitko nije zapitao na tijelima stranke o njemu. Gospodin Kuščević treba mijenjati upravo Zakon o sprječavanju sukoba interesa, koji je trenutno stopiran upravo u predmetima koji se tiču predsjednika Vlade.”

Plenković bi trebao odbiti mjesto EU čelnika

Komentirala situaciju u Europskoj uniji vezano za izbor novih čelnika europskih institucija te potencijalni izbor premijera Andreja Plenkovića na neko od čelnih mjesta. “Činjenica je da se u tim špekulacijama oko zamjene Donalda Tuska – jedno je rumunjski predsjednik, a drugo je Andrej Plenković. Rumunjski predsjednik to je jasno odbio, a hrvatski premijer nije to demantirao. Mislim da je Plenković to trebao jasno otkloniti i reći da je on predsjednik Vlade jedne zemlje koja će predsjedati EU-om.

Kad bi se dogodilo da Plenković bude izabran, to bi značilo nekoliko stvari. To bi značilo da po drugi put jedan predsjednik Vlade napušta državu. Nije bitno iz kojeg razloga. Mislim da bi to izazvalo ogromne turbulencije u HDZ-u. Otvorile bi se dodatne unutarstranačke borbe. To bi bilo po treći put u deset godina da predsjednik HDZ-a odlazi. Vjerujem i bilo bi dobro da on jasno, glasno i precizno kaže – ne, mene ta funkcija ne zanima, jer meni je najveća čast što sam predsjednik Vlade Republike Hrvatske”, smatra Kosor.