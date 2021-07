Odvjetnik Anto Nobilo gostovao je u RTL-u Danas, gdje je komentirao uhićenja koja su se prošlog tjedna dogodila u Zagrebu.

"Uvijek treba pohvaliti, ako postoji osnovana sumnja i dokazi, da USKOK i policija rade svoj posao i da realiziraju uhićenja, odnosno kaznene postupke. No, mislim da se stvari predimenzioniraju i da im se ciljano daje značaj koji nemaju. U svime medijima se piše o demontiranju Bandićeve hobotnice. Možemo govoriti o Bandićevoj hobotnici vezano za uhićenja prvog dana. Tu imamo Srebrnjak, 50.000 eura i Adventske kućice. No ovih 10 ljudi koji su uhićeni drugi dan su primjer kapilarne korupcije koja je sasvim raširena u Hrvatskoj gotovo na svim osjetljivim i ključnim mjestima. I to, naravno, treba goniti, ali to nije dio nekakve, nazovimo to, Bandićeve hobotnice", kaže Nobilo.

"Kada to razdvojimo, dobivamo puno realniju sliku. Dobivamo Adventske kućice o kojima svi mediji bruje već par godina, dobivamo aferu Srebrnjak, doktor Nogalo i, isto tako, svi mediji o tome govore već više od 2 godine i svima je sve to bilo poznato cijelo vrijeme. Jedino što nismo znali za Bačića i 50.000 eura. No, iz svega što je dosad izašlo u javnost vidimo da je USKOK za to znao najkasnije od lipnja prošle godine. Legitimno se moramo zapitati zašto do realizacije nije došlo prije godinu dana. Zašto se čekalo sada?", pita se Nobilo.

Hapsili bi Bandića - da je bio gubitnik

Upitan bi li do toga došlo da je Bandić živ, Nobilo kaže da bi ako bi bio gubitnik u Zagrebu.

"Dok je bio politički faktor koji je koristio HDZ-u, ovo sve ne bi išlo prema njemu. HDZ ga sigurno ne bi gonio dok je imao svoje žetončiće i činio koalicijsku vlast. Vidjeli smo na manjem primjeru Sauche, kazneni postupak je faktički bio prekinut dok je trajao njegov mandat u Saboru i kad je istekao taj mandat se ubrzano završio. Isto tako, da je Bandić osvojio nekakvu vlast u Zagrebu i da je napravio nekakvu koaliciju s HDZ-om, bio bi zaštićen. Jedino oni koji su politički pali, ili unutar HDZ-a ili izvan HDZ-a, oni su slobodna lovina", kaže.

Nije se moglo dogoditi da suci i tužioci budu s osobama krim miljea

Osvrnuo se i na nedavne fotografije koje je ekskluzivno objavio postal Net.hr, a gdje se vidi da šef za gospodarski kriminal SOA-e boravi u restoranu uhićenog Denisa Mohenskog. Kaže da to vrlo loše izgleda, no da treba vidjeti kad je snimljeno, koje godine i jesu li tada Adventske kućice bile pod upitnikom.

"Ne znam kad je snimljena fotografija. Mi smo u Državnom odvjetništvu, odnosno Javnom tužiteljstvu, imali praksu da ako bi slučajno došli u prostor gdje je bila neka kriminalno sumnjiva osoba, mi bi odmah napravili službeni bilješku i predali je svom šefu odmah ujutro po dolasku na radno mjesto. On bi, ako je bilo potrebno, provjerio i utvrdio činjenično stanje. Nije se moglo dogoditi da suci i tužioci budu zajedno s osobama iz kriminalnog miljea. To je tako bilo i tako mora biti", rekao je Nobilo.